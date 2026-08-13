Když vevnitř vřu, cítím, že žiju. Jsem rád, že na to pořád mám, líčil Vadlejch

Hned prvním pokusem se dostal na 80,92 metru, pak už v soutěži nepokračoval. „Říkal jsem si, že nebudu ztrácet síly a už to nechám, protože je velká šance, že postoupím,“ popisoval v mixzóně.
Obhájce titulu z Říma 2024 tak v sobotu večer zaútočí na další medaili z kontinentálního šampionátu. V kvalifikaci byl celkově pátý.
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Jak jste spokojený s vaším jediným pokusem?
Nebyl to žádný zázrak, ale naštěstí jsem ho, jak my říkáme, dohodil a letěl ke žluté čáře (označující ostrý limit 82 metrů). Byl jsem rád, protože naše skupina byla průměrově spíše slabší. A pak když jsem viděl, jak závod probíhá, už jsem dál neházel, protože bych jen zbytečně ztrácel síly a třeba bych si mohl přivodit i nějaké zranění.
Se zdravím jste měl v posledních dvou letech problémy, teď bylo vše v pořádku?
Za ty roky už tuším, co by mi mohlo pomoct k určitým metrům. Snažil jsem se to dodržovat a povedlo se.
Závodil jste po skoro dvou měsících, netrápila vás před startem tréma?
Mistrovství Evropy je samozřejmě velká akce, takže je o to víc na nervy, ale jsem rád, jak to dopadlo. A víceméně to bylo i podle scénáře, který jsem v hlavě měl. Jsem hrozně rád, že na to ještě mám.
Cítíte se tedy ve formě?
Na závěrečném soustředění jsem tušil, že jsem na tom opravdu dobře. Teď jde jen o to, do jaké míry se mnou bude spolupracovat tělo. Okamžitě jdu celý do ledu a uvidíme, jak na tom v dalších dnech budu.
I ve více než pětatřicetistupňovém vedru jste si hned po svém hodu oblékl kalhoty a triko s dlouhým rukávem. Potřebujete se hodně potit?
Když vevnitř vřu, tak cítím, že žiju. Kdybych se nepotil, tak to je konečná, to můžu rovnou odejít.
Ve vaší skupině se házely kratší pokusy než v první, změnily se podmínky?
Sám to nemůžu posoudit, ale od lidí, kteří byli na stadionu celou dobu, jsem slyšel, že se vítr otočil proti nám. Výkony to asi ovlivnilo, protože v první skupině padaly i osobní rekordy.
Může hrát vítr roli i ve finále?
Určitě. A je zajímavé, že mužské finále je jediná oštěpařská soutěž, která se bude házet z druhé strany stadionu. Ale padají tady velké výkony, několikrát jsem to zažil během Diamantových lig, takže se máme na co těšit.
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Takové teplo jsem nečekala, přiznala Manuel. Potvrdí roli medailové naděje?
Kvalifikaci vyhrál Němec Julian Weber, který se jako jediný dostal přes 84 metrů. Vnímáte ho jako největšího soupeře?
Co jsme se spolu bavili, tak i on má spoustu zdravotních problémů, takže u něj taky bude záležet, jak se před finále probudí. Ale určitě hodí daleko. Je velký závodník a stoprocentně největší adept na zlato.
S jakými ambicemi půjdete do finále?
První cíl určitě bude hodit výkon, kterým budu mít jistotu postupu do nejlepší osmičky a šesti hodů. A ideálně trefit nějaký krásný hod jako letos v Japonsku (85,24). To by bylo fantastické. Ale nechci mít velké oči.