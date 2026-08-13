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Když vevnitř vřu, cítím, že žiju. Jsem rád, že na to pořád mám, líčil Vadlejch

Stanislav Kučera
  18:25
Oštěpař Jakub Vadlejch během kvalifikace na mistrovství Evropy v Birminghamu.

Oštěpař Jakub Vadlejch během kvalifikace na mistrovství Evropy v Birminghamu. | foto: ČTK

Jakub Vadlejch v kvalifikaci oštěpařů na mistrovství Evropy v Birminghamu
Jakub Vadlejch v kvalifikaci oštěpařů na mistrovství Evropy v Birminghamu
Oštěpař Jakub Vadlejch během kvalifikace na mistrovství Evropy v Birminghamu.
Oštěpař Jakub Vadlejch reaguje během kvalifikace na mistrovství Evropy v...
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Od našeho zpravodaje ve Velké Británii - Zatímco ostatní oštěpaři se v úmorném vedru schovávali do stínu, Jakub Vadlejch se procházel na přímém slunci oblečený v teplácích a triku s dlouhým rukávem. „Počasí vyšlo fantasticky,“ liboval si velký milovník tepla. A spokojený byl i se svým výkonem v kvalifikaci mistrovství Evropy v Birminghamu, k postupu do finále mu stačil jediný hod.

Hned prvním pokusem se dostal na 80,92 metru, pak už v soutěži nepokračoval. „Říkal jsem si, že nebudu ztrácet síly a už to nechám, protože je velká šance, že postoupím,“ popisoval v mixzóně.

Obhájce titulu z Říma 2024 tak v sobotu večer zaútočí na další medaili z kontinentálního šampionátu. V kvalifikaci byl celkově pátý.

Atletika ONLINE: Stráský končí desetiboj, Manuel i Vadlejch postoupili do finále

Jak jste spokojený s vaším jediným pokusem?
Nebyl to žádný zázrak, ale naštěstí jsem ho, jak my říkáme, dohodil a letěl ke žluté čáře (označující ostrý limit 82 metrů). Byl jsem rád, protože naše skupina byla průměrově spíše slabší. A pak když jsem viděl, jak závod probíhá, už jsem dál neházel, protože bych jen zbytečně ztrácel síly a třeba bych si mohl přivodit i nějaké zranění.

Se zdravím jste měl v posledních dvou letech problémy, teď bylo vše v pořádku?
Za ty roky už tuším, co by mi mohlo pomoct k určitým metrům. Snažil jsem se to dodržovat a povedlo se.

Závodil jste po skoro dvou měsících, netrápila vás před startem tréma?
Mistrovství Evropy je samozřejmě velká akce, takže je o to víc na nervy, ale jsem rád, jak to dopadlo. A víceméně to bylo i podle scénáře, který jsem v hlavě měl. Jsem hrozně rád, že na to ještě mám.

Cítíte se tedy ve formě?
Na závěrečném soustředění jsem tušil, že jsem na tom opravdu dobře. Teď jde jen o to, do jaké míry se mnou bude spolupracovat tělo. Okamžitě jdu celý do ledu a uvidíme, jak na tom v dalších dnech budu.

Jakub Vadlejch v kvalifikaci oštěpařů na mistrovství Evropy v Birminghamu

I ve více než pětatřicetistupňovém vedru jste si hned po svém hodu oblékl kalhoty a triko s dlouhým rukávem. Potřebujete se hodně potit?
Když vevnitř vřu, tak cítím, že žiju. Kdybych se nepotil, tak to je konečná, to můžu rovnou odejít.

Ve vaší skupině se házely kratší pokusy než v první, změnily se podmínky?
Sám to nemůžu posoudit, ale od lidí, kteří byli na stadionu celou dobu, jsem slyšel, že se vítr otočil proti nám. Výkony to asi ovlivnilo, protože v první skupině padaly i osobní rekordy.

Může hrát vítr roli i ve finále?
Určitě. A je zajímavé, že mužské finále je jediná oštěpařská soutěž, která se bude házet z druhé strany stadionu. Ale padají tady velké výkony, několikrát jsem to zažil během Diamantových lig, takže se máme na co těšit.

Takové teplo jsem nečekala, přiznala Manuel. Potvrdí roli medailové naděje?

Kvalifikaci vyhrál Němec Julian Weber, který se jako jediný dostal přes 84 metrů. Vnímáte ho jako největšího soupeře?
Co jsme se spolu bavili, tak i on má spoustu zdravotních problémů, takže u něj taky bude záležet, jak se před finále probudí. Ale určitě hodí daleko. Je velký závodník a stoprocentně největší adept na zlato.

S jakými ambicemi půjdete do finále?
První cíl určitě bude hodit výkon, kterým budu mít jistotu postupu do nejlepší osmičky a šesti hodů. A ideálně trefit nějaký krásný hod jako letos v Japonsku (85,24). To by bylo fantastické. Ale nechci mít velké oči.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Přerov vs. TřebíčHokej - - 13. 8. 2026:Přerov vs. Třebíč //www.idnes.cz/sport
Živě2:2
  • 120.00
  • 6.40
  • 1.12
Sparta vs. Mladá BoleslavHokej - - 13. 8. 2026:Sparta vs. Mladá Boleslav //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 1.20
  • 4.60
  • 40.00
Jihlava vs. Kometa BrnoHokej - - 13. 8. 2026:Jihlava vs. Kometa Brno //www.idnes.cz/sport
Živě0:3
  • 600.00
  • 600.00
  • -
RFS Riga vs. JablonecFotbal - 3. předkolo - 13. 8. 2026:RFS Riga vs. Jablonec //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 8.00
  • 3.60
  • 1.54
Besiktas vs. Hradec KrálovéFotbal - 3. předkolo - 13. 8. 2026:Besiktas vs. Hradec Králové //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.12
  • 7.80
  • 25.00
Program a výsledky
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