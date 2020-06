Třikrát za 82 metrů? Ale měl jsem hodit i dál, líčil oštěpař Vadlejch

Jaký byl dnešní závod v porovnání s tím na Kladně?

Dnešní závod byl o něco vyrovnanější a hlavně, z dnešní série bych měl hodit i dál. Dneska to byl potenciálně lepší závod, i když byl nakonec co do vzdálenosti kratší.

Hlavně Petr Frydrych vás tentokrát proháněl, hodil za 81 metrů. Byl to i z tohohle pohledu lepší závod?

To asi jo. Ale 81 metrů odpovídá jeho kvalitám. Měl by házet ještě víc, když je to oštěpař, který má osobní rekord 88 metrů. Ale je samozřejmě skvělé závodit s klukama, když jim to jde, protože mě to žene.

Vy i Nikola Ogrodníková jste předvedli povedené výkony, stejně jako další čeští oštěpaři. Jste rád, že jste tak uctili památku Dany Zátopkové?

Je skvělé, že se to takhle povedlo. Nahrálo tomu i počasí, které nás naštěstí podrželo, protože ještě před pár dny hlásili úplně strašně. Dokonce jsem kvůli zdraví zvažoval, jestli to má vůbec smysl. Jsem rád, že mně, Nikde i dalším holkám to takhle vyšlo. Hodily si osobák, nejlepší výkon sezony.

Jste známý tím, že na domácím stadionu závodíte rád. Jaké to bylo tentokrát bez diváků?

Bylo to jiné, ale tady se vždycky závodí dobře. Nezažil jsem tady snad špatného Odložila, možná v roce 2013, ale to jsem měl celou sezonu velice špatnou.

Jaké máte další plány?

Pobavíme se o tom s trenérem, ale pravděpodobně to vypadá, že další závod bude až mistrovství republiky.

Není škoda teď se závody končit? Očividně máte slušnou formu.

Na jednu stranu je to škoda, na druhou jsem s tím trochu počítal. Když zrušili hodnotu závodů – tím že se do žebříčku pro kvalifikaci na olympiádu nepočítají jednotlivé výkony, pozbývá smyslu honit závody. Prioritou pro mě bude zdraví, proto povolím, aby si tělo letos celkově odpočinulo.

Jaká tedy bude příprava?

Teď asi trochu povolíme a pak bude třeba měsíc, pět týdnů ostrá příprava směrem k mistrovství republiky a dalším závodům. Jde o to, že pak už budou i nějaké Diamantové ligy. Zatím ještě není jisté, kde bude chlapský oštěp, to se uvidí. A podle toho budeme kalkulovat.