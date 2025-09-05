Zaslíbené Tokio. Vadlejch chce z MS přivézt medaili, jeho dcera panenku Barbie

Letos absolvoval jen dva závody, poolympijskou sezonu mu nejprve zkomplikovala nepříjemná viróza a poté trhlina v levém koleni. Vrchol sezony však oštěpař Jakub Vadlejch stíhá, na mistrovství světa v Tokiu se připravoval na soustředění v Turecku. A v pátek ráno už přes Helsinky zamířil do dalekého Japonska, kde bude bojovat jakožto obhájce bronzové medaile.

„Šestnáct dní jsem byl pryč, teď budu dalších osmnáct, mezitím jsem strávil krásných třicet hodin doma, takže žena je nadšená,“ smál se nejlepší český atlet posledních let. „Odpočinek to úplně nebyl, měl jsem spoustu povinností, co bylo třeba zařídit. Ale teď bude mít tělo čtrnáct dnů, aby zase načerpalo energii.“

Jak se před vrcholem sezony cítíte?
Řekl bych, že moje tělo odpovídá 35 letům a sedmnácté sezoně s hozenými 80 metry. Zažil jsem toho spoustu, různá zranění, ze všeho se dá nějak dostat. Levé koleno je relativně specifické, protože tam mizí veškerá energie při odhodu, pro oštěpaře je důležité. Já i všichni kolem mě jsme dělali maximum, aby bylo ideální.

Zvládlo vaše koleno tréninkovou přípravu v Turecku?
Fungovalo dobře, lepšilo se. Napomáhaly tomu i tamější vysoké teploty, které zbožňuju, i když tam to bylo možná až dost. Ale pro mě jako starého dědka je to skvělé a ze soustředění mám dobrý pocit.

Odhadnete, jak na tom aktuálně jste? Letos jste absolvoval pouze dva závody.
Myslím, že v období před velkými akcemi jsem nikdy výrazně dál neházel. Ale bude důležité vydržet ty dva závody a ideálně se co nejméně vymlátit v kvalifikaci.

Finále je druhý den po kvalifikaci, bude to náročné?
Jsou to dva závody ve dvou dnech, každý s tím může mít problémy. I v Dauhá, kde se myslím naposledy na mistrovství světa házelo ve dvou dnech, předvedlo v kvalifikaci hodně lidí hezké výkony a ve finále to nebylo takové. Myslím, že dost podobné to může být v Tokiu.

Na loňské olympiádě bral Anderson Peters z Grenady bronz za výkon 88,54 metru. Myslíte, že v Tokiu bude stačit hodit méně?
Jsem přesvědčený, že 85 až 86 metrů bude medaile. I když to po loňském olympijském finále zní zvláštně, ale tam to nebyl dvoudenní závod. Ale abych uspěl, budu si muset výrazně posunout své letošní maximum (82,33 m).

Hodně atletům pozdní vrchol sezony kvůli únavě nevyhovuje, vám letos asi ano, že?
Přesně tak, já s tím i kalkuloval. Už ze začátku sezony jsem věděl, že nejsem zdravotně v pořádku, ale měl jsem splněný ostrý limit. Kdyby byl vrchol dříve, samozřejmě se v sezoně chovám trošku jinak. Takhle jsem nevyhledával závody a snažil se dát tělu maximum, abych nějak nepokazil průběh rekonvalescence.

Oštěpař Jakub Vadlejch a jeho trenér Miroslav Guzdek odlétají na mistrovství světa v Tokiu.

Na Tokio máte dobré vzpomínky, před čtyřmi lety jste si odtamtud odvezl olympijské stříbro. Pomůže to psychicky?
Stoprocentně. V Japonsku na stadionu v Kawasaki jsem vyhrál svůj první větší závod, hodil jsem si tam osobní rekord. A z Tokia jsem si na krku odvážel olympijskou medaili. Takže pro mě je Tokio zaslíbené a bylo by hrozně krásné, kdyby to takhle pokračovalo.

Snášíte dobře dlouhé lety? Z Helsinek to do Tokia trvá 13 a půl hodiny.
To už je docela extrém, nikdy jsem tak dlouho neletěl. Takže to bude velice příjemné, hlavně ten následující den… Ale musím se naladit na místní čas a snažit se první dny hned fungovat. A věřím, že každým dnem to bude lepší.

Máte od starší dcery Emmy nějaký talisman?
Dostal jsem od ní pokyn, že mám přivézt nějakou Barbie. A tatínka, toho by chtěla ráda zpátky. To snad taky dopadne.

Zaslíbené Tokio. Vadlejch chce z MS přivézt medaili, jeho dcera panenku Barbie

