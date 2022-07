Bronzový Vadlejch vyhlíží další medaili, Ogrodníková čeká na správný hod

Na oštěpaře čekal po pondělním příletu do Prahy přípitek.

„Berme to jako slib,“ usmíval se Vadlejch a posléze vysvětloval: „Bylo by skvělé, kdyby přibyla další medaile. Budu bojovat a věřím, že na ni budu mít znova.“

Jednatřicetiletý stříbrný medailista z olympijských her v Tokiu zatím skončil na evropských šampionátech nejlépe osmý. Před závodem v Mnichově se ale ukazuje ve skvělé fyzické i mentální pohodě.

Oštěpař Jakub Vadlejch s bronzovou medailí ze světového šampionátu v oregonském Eugene

„Teď to byla třetí akce na světové scéně za sebou, kde jsem byl nejhůře do pátého místa. Myslím, že to naznačuje, že se udržuji na velice vysoké úrovni a držím zdravotně pohromadě,“ potvrdil Vadlejch. Před třemi roky na šampionátu v Dauhá skončil pátý, loni na olympiádě druhý a nyní přidal bronz.

Svou nejnovější medaili ale nebude mít vzhledem k blížícímu se mistrovství Evropy ani možnost pořádně oslavit. Dopřeje si pouze dvoudenní odpočinek, než opět naskočí do přípravy. „Čekají mě dva ostřejší tréninkové týdny, pak trochu povolím a 19. srpna se jde znovu do bitvy,“ přiblížil svůj program.

Obhajoba stříbra je motivace

Zatímco Vadlejch na evropský úspěch stále čeká, Ogrodníková pojede do Mnichova jako obhájkyně stříbrné medaile. Před čtyřmi lety v Berlíně se tehdy sedmadvacetileté Ogrodníkové podařilo hodem 61,85 metru zapsat největší výsledek v kariéře.

Oštěpaři Nikola Ogrodníková a s bronzovou medailí Jakub Vadlejch společně se svým trenérem Janem Železným po návratu z atletického MS v Eugene

Letos se ale trápí hlavně v technice a nepříliš vydařenou sezonu nezlomila ani v Eugene, kde jí 60,18 metru stačilo pouze na osmé místo. „Hrozně jsem po medaili toužila, ale nějak se mi nedaří technicky správně ty hody spojit,“ litovala.

„Stále čekám na správný hod a doufám, že přijde na Evropě,“ vyjádřila přání směrem k obhajobě. „Je to pro mě velká motivace.“

Věděla jsem, co dělám

I Ogrodníkovou čeká čtrnáct náročných dní. Vyplní je dvoufázovými tréninky, kvůli správnému vyladění formy nejspíš vynechá i závody Diamantové ligy. „Musím si to nechat projít hlavou, protože bych házela z plného tréninku, což se mi nechce. Možná budu vše směřovat k Evropě,“ uvažovala.

V Mnichově se setká s evropskými soupeřkami, jejichž formu mohla pozorně sledovat už nyní v Eugene. Závod ale bude podle ní znovu velmi otevřený.

„Letos je oštěp takový kdovíjaký. Buď se hází, nebo se nehází. Nevím, čím je způsobené, že nám holkám to tolik nelítá jako klukům. Ale pak když se hod povede, tak je zase o trošičku snazší získat medaili.“

Oštěpařka Nikola Ogrodníková

Ogrodníková by chtěla minimálně obhájit svůj výsledek z Berlína, nebo ho ještě vylepšit.

„Samozřejmě vím, že mi to poslední závody nešlo. Technika není v porovnání s předchozími roky tak dobrá, ale musím stále věřit a pracovat,“ líčila s přiznáním, že se pod tlak dostává hlavně sama. Zároveň ale připomněla, že v Eugene si dokázala zajistit účast v užším finále až třetím hodem. „To je pro mě hrozně velký pokrok v hlavě, že jsem to zvládla.“

Ze světového šampionátu by si chtěla do Mnichova přenést i další zkušenosti. „Ještě nikdy jsem neměla na velkých akcích takové pocity, jako teď v kvalifikaci. Opravdu jsem věděla, co dělám,“ pochvalovala si.

Nejvíc se tak bude snažit, aby svou techniku skloubila s fyzickým fondem. „Oštěp je specifický, opravdu stačí jeden hod, aby se vše v technice sešlo,“ popsala.

Ten jeden zlomový hod by měl přijít ideálně 20. srpna, kdy se v Mnichově uskuteční finále soutěže oštěpařek.