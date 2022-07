Vadlejch si medaili vysnil, ale když ji dostal, ujišťoval se: Je pravá?

Vadlejch sahal i po druhé pozici. Díky výkonu 88,09 metru ze třetí série ji držel ještě v polovině soutěže. Pak ho ale přehodil Ind Čopra. O nicotné čtyři centimetry.

„V jeden moment jsem si říkal, že budu mít třetí stříbrnou,“ přiznal český reprezentant, že si vzpomněl na svá druhá místa z mistrovství světa 2017 a loňských olympijských her. „Neříkám, že jsem radši, že je to bronz, ale jsem vděčný, že medaili mám. Měl jsem vysněné, že ji tady získám.“

Takže když ji teď máte kolem krku, ulevilo se vám?

Na medaili jsem si upřímně věřil. Moc jsem to nešířil, ale šel jsem si za tím. Myslím, že soutěž byla z mé strany velmi kvalitní. Pořád jsem věřil, že můžu porazit nebo aspoň ohrozit i prvního Peterse, ale byl nedobytný. Předvedl one man show.

Nejdál jste se dostal ve třetí sérii na 88,09 metru. Jak se vám hod líbil?

Nebyl úplně ideální. Nejsem spokojený nikdy, což mám asi po svém trenérovi (Janu Železném). Ale zase mě to žene do práce.

Když vás ve čtvrté sérii o pouhé čtyři centimetry překonal Ind Čopra, nahecovalo vás to?

Samozřejmě, že ano. Pořád jsem se na sebe snažil tlačit, ale lehce mi odešla technika a už jsem ji nenahodil. Snažil jsem se hlavu držet v módu: Ještě jsi nepředvedl všechno, ještě máš na víc. Ale už to prostě nešlo.

V kariéře už jste získal jste stříbro z mistrovství světa i olympiády, kam v kontextu těchto úspěchů řadíte bronz z Eugene?

Asi na třetí místo. Olympiáda je jasně první, na druhém místě je stříbro z Londýna, kde jsem hodil 89 metrů, což byl můj tehdejší osobák. Ale tady jsem předvedl 88 metrů a obsadil třetí místo, což nelze nebrat jako úspěch. Řadím to vysoko a doufám, že ještě nějaká medaile přibude.

Jakub Vadlejch s bronzovou medailí z mistrovství světa v Eugene.

Poprvé jste však medaili přebral hned na ploše po skončení soutěže. Jaké to bylo?

Docela zvláštní, na druhou stranu je příjemné ji vidět takhle bezprostředně. Ptal jsem se, jestli je pravá a prý je, což mě překvapilo. Je totiž lehounká, tak jsem původně myslel, že to je nějaká atrapa. Třeba olympijská medaile opravdu tahá za krk. Nemůžu říct, že je to cesta mimo, je to zajímavé.

A rovněž premiérově jste slavil jako otec. Je pro vás úspěch cennější?

Asi jo, je to hrozně hezké. Malá (dcerka Emma narozená v dubnu) je pro mě zázrak, užívám si každou vteřinu, co s ní jsem. Těch vteřin bohužel není mnoho, protože jsem pořád pryč na soustředěních nebo na závodech, ale snažím se i takhle na dálku volat domů a vidět se s ní.

Vaše rodina doma vstávala na závody?

Žena určitě, možná probudila i malou, která to možná třeba prořvala.

Co vám po závodě říkal trenér Železný?

Že to byl skvělý závod. Sám ví, že na mistrovství světa a olympiádě se nehází největší výkony, záleží spíš na pořadí. Myslím, že o to víc ho těší, že jsem zaházel takovou sérii. Ukázalo to, že jsem se připravil skvěle, protože dva hody byly delší než ve finále olympiády. K tomu není moc co říct. Možná jen to, že dva kluci byli lepší, tak snad příště nebudou.