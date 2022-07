Pěkný prase, zjistil Vadlejch od Železného. Ale uspěl, oštěp tlačil očima

„Přesně takový průběh si závodník vysní. A když se povede, tak z vás spadne. Ale teď se kvalifikace zapomíná, finále bude úplně nový závod,“ hodnotil dobře naladěný Vadlejch.

V součtu obou kvalifikačních skupin obsadil čtvrtou pozici, mezi finálovou dvanáctku se překvapivě nevešel jeden z favoritů Keshorn Walcott z Trinidadu.

Jakube, prvním pokusem jste zaznamenal 85,23 metru. Jaký jste měl z hodu pocit?

Nebyl zrovna povedený, ale vždycky říkám, že v kvalifikaci se musí hodit jakkoliv, aby to někam doletělo. A tak to bylo i dneska. Oštěp jsem tlačil i očima a byl jsem až překvapený, že letěl za 85 metrů.

Takže rezervy směrem k finále cítíte?

Měl jsem jen jeden hod, který šel za 85 metrů, takže věřím, že rezervy určitě budou. Všechno jsme připravovali směrem k finále, tak se v sobotu nechme překvapit.

Stihl jste si vůbec osahat sektor?

Moc ne, šel jsem jen dva hody v rozhazování a předtím jsem se rozcvičoval jen na umělce mimo hlavní stadion. Byla to velice rychlá zastávka, ale věřím, že ve finále si to ještě osahám.

Takže žádný zádrhel jste nezaznamenal?

Nepřišlo mi to tak hrozné, jak všichni říkají.

Oštěpař Jakub Vadlejch v kvalifikaci mistrovství světa v Eugene

Hodně se mluvilo o dlouhém pásu tartanu za odhodovou čárou. Toho jste si všiml?

Je nezvyklý, opravdu nebývá, pamatuji si ho možná z olympiády v Londýně. Ale rozběhy máme naměřené od odhodové čáry, tak by neměl být problém, i kdybychom házeli dvacet metrů od čáry.

Po hodu jste se bavil s trenérem Janem Železným, který vás sledoval z tribuny. Co vám říkal?

Říkal: To bylo pěkný prase. Prostě klasický perfekcionista v praxi. Ale sám viděl, že to letělo daleko. Každopádně si k tomu něco interního řekneme.

Budete pokus zpětně analyzovat?

Asi ne, asi se dívat nebudu. Mám v hlavě předobraz ideálního hodu, ke kterému se snažím dostat. Tenhle to nebyl, takže ho nemá cenu analyzovat.

Před vámi házel olympijský vítěz Ind Čopra, který rovněž prvním pokusem ukázal dokonce 88,39 metru. Sledoval jste ho?

Viděl jsem jen, jak vypustil oštěp z ruky, a hned mi bylo jasné, že hodí daleko. Bude zajímavé, co předvede ve finále. Bude na něj obrovský tlak, což by mohlo jít využít.

Už před dvěma dny jste hlásil, že máte rád teplé počasí. Takže horko i při kvalifikaci vás muselo potěšit.

Jo, takhle je to nejlepší. Kdyby byly ještě o tři stupínky víc, tak klidně. Zbožňuju, když se vařím. A myslím, že ostatní to nemusí mít rádi.

Často se mluví o zrádnosti kvalifikace, ale vy jste na vrcholné akci ve finále popáté v řadě.

Je důležité to nepodcenit. Kvalifikace je v hlavě možná ještě těžší než finále. Kdo ji zažil, může potvrdit. Je hodně specifická a dá se snadno podcenit. Do kvalifikace musíte jít tak, abyste se jako býk jakkoliv protlačili do finále, kde už je to pak bitva, takový klasický mítink Diamantové ligy.

Jak využijete volný den před finále?

Trochu zregeneruju, vidím to na led a krátké fyzio. Zítra (v pátek) možná lehounká tonizace v posilovně a pak hurá na to.