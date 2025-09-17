Tokio? Hned jsem vzpomínal. Vadlejch vyhlíží finále MS: Počasí ho může změnit

Přímý postupový limit 84,50 sice čtyřiatřicetiletý Vadlejch nepřehodil, chybělo mu k němu ovšem jen 39 centimetrů.
Proto si už po druhém pokusu dovolil odebrat do útrob stadionu a třetí hod nevyužil. Když odpovídal na otázky, někteří jeho soupeři z první skupiny byli ještě na ploše. „Jestli mě přehodí tolik kluků, tak čest jim, protože jsou fakt dobří,“ kývl.
Nestalo se. Už ve čtvrtek se tak může chystat na obhajobu bronzové medaile z šampionátu v Budapešti.
S kvalifikací asi spokojenost, že?
Musím říct, že 84,11 metru hodnotím velice kladně. V Budapešti jsem hodil jen 83,50 takže dobrý začátek.
Jaké byly vaše pokusy?
Po rozhazování jsem se cítil skvěle. Myslím, že to bylo tím, že jsem se na tenhle závod připravoval snad ještě víc, protože sezona byla nijaká. První pokus (80,46) jsem relativně pokazil. Ale nerozhodilo mě to, protože jsem věděl, co jsem udělal špatně.
O co šlo?
Nevěděl jsem, jak moc rychle si můžu dovolit naběhnout, protože povrch na stadionu je hodně rychlý a takzvaně nás kope dopředu. Jenže jsem zvolil až moc pomalou rychlost, což bylo špatně.
Ve druhém jste zrychlil?
Ve druhém jsem malinko přidal a už byl lepší. A taky to letělo o čtyři metry dál.
Zdravotně jste už naprosto v pořádku?
Být zdravý je u nás oštěpařů trochu relativní pojem. Ale myslím, že jsem připravený velice kvalitně. Asi nejlépe, jak v tuhle chvíli můžu být.
|
Druhý bronz byl blízko, Švábíková skončila čtvrtá. Vadlejchovi vyšel risk
Na tomto stadionu jste před čtyřmi roky slavil olympijské stříbro. Vybavoval jste si to tu?
Vzpomínky se dokonce vrátily, už kdy jsme k němu přijížděli. Kluci, kteří se mnou tehdy závodili, se ptali: Tak co, jaké máš emoce? Jsou krásné, moc se mi to tu povedlo. Řekl bych, že jde o jeden z mých nejoblíbenějších stadionů.
Není se co divit. Šlo o drama s parádním koncem.
Průběh, kdy jsem zlepšil až pátým pokusem a dostal se jím na stříbrnou medaili, byl úžasný. Přitom jsem před závodem na medaili nemyslel. Myslím, že to byl jeden z nejšťastnějších a nejsladších závodů.
Co bude potřeba ve finále, abyste opět slavil?
Bude důležité házet nejdelší metry sezony, protože bez nich není šance. Kvalifikaci musím zlepšit. Ale vlastně uvidíme... Pamatuju si na rok 2019 a mistrovství světa v Dauhá. Kvalifikace byla jeden večer a hned další finále. Tak jako tady. Tehdy všichni ve finále házeli extrémně špatně, takže zítra můžeme klidně čekat i jiný průběh a bude se o ni bojovat na úplně jiných metrech.
Roli by mohlo sehrát i počasí. Zatímco v kvalifikaci bylo horko, při finále předpověď hlásí šanci na pořádný slejvák a bouřky.
Určitě by taky hrál roli. Na předpověď jsem zatím nekoukal, díval jsem se jen na dny, které jsem měl v hledáčku, což byla nejdřív kvalifikace. Ale jestli bude bouřit, tak to bude o hodně jiné.