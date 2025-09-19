Konec skvostné série. Co dál? Vadlejchův plán zní jasně: Ubrat a víc poslouchat tělo

Michal Koubek
  6:05
Od našeho zpravodaje v Japonsku - Odevzdal oštěp, zakroutil hlavou, sedl na lavičku, oblékl na sebe mikinu. Pochodoval po ploše, jednou to vzal až na trávník, znovu si sedl. Ráno ještě pořádně rozpálené Tokio tentokrát skrápěl déšť, ale on v něm zůstával. A zatímco pro něj už soutěž skončila, sledoval, jak si to o medaile rozdávají jeho soupeři. Ne, čtvrtek nebyl dnem Jakuba Vadlejcha.
Jakub Vadlejch ve finále oštěpařů na mistrovství světa.

foto: AP

Před čtyřmi roky právě na tomto místě slavil jeden ze svých největších úspěchů, když si pátým pokusem zajistil olympijské stříbro, jenže tentokrát se pro něj finále mistrovství světa uzavřelo už po třech sériích.

V první hodil 78,71 metru, v dalších dvou přešlápl. Vítězný Keshorn Walcott z Trinidadu a Tobaga zapsal 88,16.

„Jasně jsem na to neměl,“ nehledal čtyřiatřicetiletý Vadlejch výmluvy. „Důvod spočíval v technice. Když vám nejdou nohy a jen jdete po ráně rukama, pořádně hodit nejde. Mlátil jsem jak do žita.“

Mlátil jsem jak do žita. Tentokrát jsem na to neměl, lituje jedenáctý Vadlejch

Na vrcholných mezinárodních akcích držel skvělou statistiku. Už šest let nebyl hůř než pátý.

Za tu dobu vybojoval na světových šampionátech stříbro a dva bronzy, na mistrovství Evropy zlato a stříbro, pod pěti kruhy další stříbro.

Jeho nejhorším finálovým výsledkem bylo deváté místo z mistrovství Evropy v Amsterdamu v roce 2016. Jen tehdy hodil v bojích o medaili méně než tentokrát, 78,12 metru.

Jakub Vadlejch se chystá na kvalifikační hod na MS v Tokiu.

Jednou to přijít muselo. Že zrovna letos, vlastně není takové překvapení.

Měsíce ho trápily problémy s kolenem. V sezoně závodil jen dvakrát, v polovině května a pak v srpnu. Když přiletěl do japonské metropole, letošní maximum měl jen 82,33 metru.

Na bolest si už sice nestěžoval. „Když koleno vydrželo dva dny házení po sobě, je jasné, že je v pohodě,“ pravil po finále. Nicméně jeho příprava na vrchol samozřejmě dost utrpěla.

„Co se týče zranění, tak šlo asi o nejsložitější sezonu,“ ohlíží se Vadlejch. „Oštěp je paradoxně nejvíc o nohou. Když mě dřív bolel loket nebo rameno, tak šlo vždycky o partie na konci techniky. Když je problém v nohách, jde o první moment pokusu, vyruší vám to veškeré síly.“

Vadlejchovi se finále na MS nevydařilo, na čtvrtce padl rekord Kratochvílové

Prohlásil, že postup mezi dvanáctku nejlepších je pro něj „relativně dobrý výsledek“. Ale samozřejmě jen pro tuto sezonu. Kdepak, nekončí. Stále je plný ambicí.

„Atletiku zbožňuju, je to pro mě vášeň, mám ji pořád rád. Těším se už na další přípravu a příští rok. Věřím, že nebude takový,“ vyhlížel jen pár desítek minut po posledním ostrém hodu roku.

Co tedy udělat lépe? V čem přidat? Sám ví, že na to musí jít spíš opačně. Musí ubrat. „Mám před sebou úkol, že musím víc poslouchat tělo. Hlava nechce ubírat cvičení, ale budu muset, nemládnu,“ povídá.

Řeknete si: lehký úkol? Pro jiné možná, ne pro něj. Je už takový. Bývalý trenér Jan Železný o něm loni vykládal, že jeho největším úkolem je ho spíš brzdit.

„Všechno dělá naplno. Do detailu. Třeba ví, že v únoru 2022 na tréninku skočil trojskokem 10,20 metru. Říkám mu: Sakra, tohle neřeš, ne? Jenže on si na tom zakládá. Řeší vše,“ líčil Železný.

Jakub Vadlejch odhazuje oštěp ve finále mistrovství světa.

I s nynějším trenérem Miroslavem Guzdekem musí naplánovat, jak ideálně vymezit mantinely.

„Nic nového už moc vymýšlet nejde. Je mi skoro pětatřicet, mám za sebou dvacet let házení na úrovni osmdesáti metrů. Spíš jde o to, najít míru, kdy tělu trénink ještě prospívá a kdy už neprospívá,“ ví Vadlejch.

Příští sezonu budou mít atleti vrchol v podobě mistrovství Evropy v Birminghamu. Další rok je mistrovství světa v Pekingu, pak olympijské hry v Los Angeles.

Vadlejch před přípravou žádné zásadní rošády neplánuje a zůstane pod trenérem Guzdekem. „Samozřejmě. Myslím, že to funguje super,“ hodnotí úvodní rok spolupráce. „Problém byl jen ten, že jsem se zranil. Nebylo to o tom, že jsme zásadně měnili koncept tréninku. Jen moje hlava chtěla víc a víc odrazových cvičení, až jsem to prostě přehnal.“

Taky do ní vstoupí snad definitivně zdravý. „Koleno už po sezoně víc řešit nebudeme. Maximálně do něj dám nějakou výživu, ale nic zásadního.“

Jen se bude muset víc hlídat.

Výsledky

Konec skvostné série. Co dál? Vadlejchův plán zní jasně: Ubrat a víc poslouchat tělo

