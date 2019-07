Překvapilo mě, že lidi přišli i v tomhle počasí, přiznal Vadlejch

„S titulem jsem samozřejmě spokojený, protože s klukama se vždy musí bojovat z plných sil,“ narazil Vadlejch na konkurenci oddílových kolegů Vítězslava Veselého a Petra Frydrycha.

Jak jste se na šampionátu cítil?

Poslední dva týdny jsem se začal technicky srovnávat, už se to podobá technice, na kterou jsem zvyklý z dlouhých hodů. Ale tady ve vyšší rychlosti jsem to zatím nezvládl předvést. Je to pro mě znak, že jsem na dobré cestě, ale ještě to asi chvilku potrvá.

Zdraví drží?

Můžu konečně počítat i se zády, což je pro mě alfa a omega hodů. Takže to je super. Záda samozřejmě cítím, cítit je budu celý život. Pro oštěpaře jsou záda stěžejní a mě budou bolet vždycky. Ale v rámci možností jsem na tom nejlíp za poslední dobu.

Bylo náročné vypořádat se s chladem a deštěm?

Naposledy na mistrovství republiky v roce 2011 tady taky pršelo, snad ještě desetkrát víc. Ale na druhou stranu je tady skvělý povrch, vítr taky nebyl proti nám, protože foukal do zad zprava, což je ideální. Trošku poprchávalo, ale hody to nijak extra neovlivnilo. Lidi i v tomto počasí dorazili, takže to byla paráda.

Jak bude vypadat vaše příprava před mistrovstvím světa v Dauhá?

Počítám, že absolvuji ještě tři závody. Evropský šampionát družstev v Bydhošti, poslední mítink Diamantové ligy v Birminghamu a finále seriálu v Curychu. Potom budeme mít soustředění, kde ještě pojedeme na maximum, pak už budeme pomaličku ladit. Budeme mít na přípravu zhruba pět týdnů. To je spousta času, dá se toho hodně udělat. Je přede mnou ještě spousta práce.