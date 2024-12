Vadlejch o rozchodu se Železným: Není mezi námi zášť. S Čoprou jsme kamarádi

„Pořád bych hrozně rád předvedl svůj životní hod. I když vím, že hodinky tikají a času už moc není,“ hlásí 34letý atlet, který letos získal titul mistra Evropy a na olympijských hrách skončil těsně čtvrtý.

Na čtvrteční tiskovce poprvé veřejně promluvil o nečekaném rozchodu se Železným, který společně oznámili na začátku listopadu. Vadlejchovi se nelíbil příchod indického rivala Níradže Čopry do tréninkové party, a tak se rozhodl od světového rekordmana odejít.

„Nerad bych se k tomu vyjadřoval. Vždycky říkám, že co se doma uvaří, to by se tam mělo i sníst,“ reagoval na dotazy novinářů.

Pak přece jen pár podrobností prozradil.

„Myslím, že jediné, co je důležité, je, že máme za sebou čtrnáct let spolupráce a parádní úspěchy. Honza se mnou stoupal na vrchol, zatím teda ten kontinentální, ale věřím, že jsem schopný dosáhnout i toho globálního. Vezmu si všechno nejlepší, co jsme spolu prožili, a do budoucna to chci ještě více zužitkovat.“

Jakub Vadlejch se radí s trenérem Janem Železným před prvním hodem ve finále olympijských her v Paříži.

O vztahu se Železným dále řekl: „Není mezi námi nějaká zášť. Beru to i tak, že některé věci se musely stát, abych byl třeba lepší.“

„S Níradžem jsme pořád kamarádi, i jsme si od té doby psali. Žádná zlá krev mezi námi není. Pro něho je to super, pro mě taky.“

„A jestli bude jejich spolupráce fungovat? Tohle ukáže až čas. Každopádně jim úspěch přeju.“

Momentálně má za sebou první tréninkové období pod vedením Guzdeka a nového kouče si pochvaluje. „O tom, že bych se trénoval sám, jsem nepřemýšlel. Míru jsem oslovil, sám oštěp dělal a jako člověk mi sedí. Očividně ho to baví a naplňuje, cítím z něho obrovskou energii a vůli něco dokázat.“

Vzhledem k tomu, že se už několik let za sebou stabilně drží v nejužší světové špičce, přípravu překopávat nemusel a ani nechtěl. „Spíše jsem oprášil některé věci, které fungovaly už dříve, a trochu se na ně pozapomnělo.“

Konkrétně jde o cvičení na odrazy, flexibilitu a gymnastiku. „Ta je pro mě celkem zvláštní, protože jsem nikdy moc nedělal kotouly, hvězdy, stojky nebo chození po rukou, takže se to učím. Síla je pro mě stále dominantní, ale chci do tréninku vnést větší lehkost.“

Po Novém roce absolvuje hlavní část přípravy na letní sezonu. Oproti dřívějším rokům se do tepla nevydá na jeden dlouhý blok, ale plánuje více kratších soustředění. A těší se, že ho bude doprovázet rodina, která se mu v říjnu rozrostla o druhou dceru Ellu.

„V posledních letech, kdy si to můžu dovolit, se snažím brát rodinu s sebou. A to se nezmění. Budu se snažit mít ji na celou přípravu, protože pak mám klid a neřeším, co se děje doma v Česku.“

A jeho žena Lucia, sama bývalá atletka, na něj při některých trénincích dokonce dohlíží.

Oštěpař Jakub Vadlejch s manželkou na vyhlášení ankety Sportovec roku 2023 (prosinec 2023)

Což Vadlejchovi vyhovuje, protože když už se nechystá ve skupině, potřebuje, aby mu někdo stanovil hranice. „Když trénuju sám, tak mám tendenci ze sebe vymačkávat ještě víc. Musím se krotit, protože jinak bych se udřel. Ale každý trénink si užívám.“

V sezoně 2025 pro něj bude hlavním vrcholem mistrovství světa v Tokiu, které se uskuteční až ve druhé polovině září. Proto nyní s přípravou začíná pozvolna.

„Ideálně chci hned zkraje května hodit přes devadesát metrů, ale pak je potřeba tělo udržet, aby se nezničilo, ale forma zůstala. A před akcí ji budu ještě gradovat.“