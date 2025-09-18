Ve třetí sérii měl ještě šanci pokořit svých dosavadních 84,11 metru.
Nebo si aspoň mohl říct, že počká na ploše, překontroluje si, jak si jeho sokové vedou, a bude v pohotovosti, kdyby se přece jen něco zvrtávalo. On už ale věděl: V klidu, není potřeba, jdu dál.
„Kdyby to nestačilo, tak je můj hod snad nejlepší výkon, který by v historii oštěpu nestačil na postup,“ měl spočítané čtyřiatřicetiletý mazák. „Pokud by mě tolik kluků přehodilo, čest jim, byli by vážně dobří!“
Nestalo se. Do bojů o medaile prošel z osmého místa. A může tak vymýšlet, jak obhájí bronz ze šampionátu v Budapešti 2023.
„Myslím, že jsem připravený velice kvalitně. Asi nejlépe, jak v tuhle chvíli můžu být,“ kývl na otázku ohledně bolavého kolena, kvůli kterému letos zatím závodil jen dvakrát.
I tohle berte jako potvrzení.