Kvalifikace? Pro hvězdy stres, můžou všechno ztratit. Vadlejch ale recept zná

Premium

Fotogalerie 72

Jakub Vadlejch během kvalifikace na MS v Tokiu. | foto: Reuters

Michal Koubek
  10:00
Od našeho zpravodaje v Japonsku - Když v útrobách tokijského Nového národního stadionu dorazil k rozhovoru, mnozí soupeři z jeho oštěpařské kvalifikační skupiny ještě házeli. I Jakub Vadlejch mohl. Za sebou měl jen dva pokusy a hodnotu pro přímou vstupenku do finále mistrovství světa zatím nezdolal.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Ve třetí sérii měl ještě šanci pokořit svých dosavadních 84,11 metru.

Nebo si aspoň mohl říct, že počká na ploše, překontroluje si, jak si jeho sokové vedou, a bude v pohotovosti, kdyby se přece jen něco zvrtávalo. On už ale věděl: V klidu, není potřeba, jdu dál.

„Kdyby to nestačilo, tak je můj hod snad nejlepší výkon, který by v historii oštěpu nestačil na postup,“ měl spočítané čtyřiatřicetiletý mazák. „Pokud by mě tolik kluků přehodilo, čest jim, byli by vážně dobří!“

Nestalo se. Do bojů o medaile prošel z osmého místa. A může tak vymýšlet, jak obhájí bronz ze šampionátu v Budapešti 2023.

„Myslím, že jsem připravený velice kvalitně. Asi nejlépe, jak v tuhle chvíli můžu být,“ kývl na otázku ohledně bolavého kolena, kvůli kterému letos zatím závodil jen dvakrát.

I tohle berte jako potvrzení.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Berrettini vs. SvrčinaTenis - 1. kolo - 18. 9. 2025:Berrettini vs. Svrčina //www.idnes.cz/sport
Živě3:6, 2:3
  • 5.46
  • -
  • 1.14
Piraino vs. KolářTenis - Osmifinále - 18. 9. 2025:Piraino vs. Kolář //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 5.00
  • -
  • 1.16
Siniaková vs. KasatkinováTenis - Osmifinále - 18. 9. 2025:Siniaková vs. Kasatkinová //www.idnes.cz/sport
18. 9. 11:30
  • 2.06
  • -
  • 1.80
Schwärzler vs. KopřivaTenis - Osmifinále - 18. 9. 2025:Schwärzler vs. Kopřiva //www.idnes.cz/sport
18. 9. 11:30
  • 2.00
  • -
  • 1.73
Krejčíková vs. RaducanuováTenis - Osmifinále - 18. 9. 2025:Krejčíková vs. Raducanuová //www.idnes.cz/sport
18. 9. 12:30
  • 2.07
  • -
  • 1.80
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Kolik váží koule a jak dlouhý je maraton? Otestujte své znalosti o atletice

Atletický svátek je tady! Od 13. září se v Tokiu koná mistrovství světa. Co víte o českých reprezentantech? Jak znáte pravidla tohoto sportu a jeho historii? Otestujte své znalosti ve velkém kvízu.

Vuelta končila v chaosu. Protestující se dostali na trať, peloton do cíle nedojel

Slavnostní dojezd poslední Grand Tour sezony přes všechna bezpečnostní opatření změnili propalestinští demonstranti k obrazu svému. 21. etapa španělské Vuelty měla oslavit šampiona Jonase Vingegaarda...

Senzace v Davis Cupu! Češi udolali Američany 3:2 a zahrají si finálový turnaj

Dva body Jiřího Lehečky a rozhodující triumf Jakuba Menšíka znamenají, že čeští tenisté ve druhém kole Davis Cupu překvapili Spojené státy. Favority po obrovském boji přemohli na jejich půdě v Delray...

Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali

Slávističtí fotbalisté v Lize mistrů mířili k vítězství, vedli o dvě branky, ale nakonec v úvodním zápase hlavní fáze remizovali s Bodö/Glimt 2:2. Vyrovnávací gól dostali v poslední minutě z brejku,...

KVÍZ: Nová hokejová sezona se rozjíždí. Otestujte své extraligové znalosti

Nový extraligový ročník odstartoval v úterý předehrávkou mezi Českými Budějovicemi a pražskou Spartou, ve středu se do akce zapojuje i zbylých 12 týmů. Co si pamatujete z minulé sezony a jak jste...

Kvalifikace? Pro hvězdy stres, můžou všechno ztratit. Vadlejch ale recept zná

Premium

Od našeho zpravodaje v Japonsku Když v útrobách tokijského Nového národního stadionu dorazil k rozhovoru, mnozí soupeři z jeho oštěpařské kvalifikační skupiny ještě házeli. I Jakub Vadlejch mohl. Za sebou měl jen dva pokusy a...

18. září 2025

Mistrovství světa ve volejbale mužů 2025: program, český tým, kde sledovat

Čeští volejbalisté po patnácti letech hrají na mistrovství světa. Turnaj se koná na Filipínách od 12. do 28. září a národní tým se snaží o překvapení v podobě postupu do osmifinále. S kým Češi...

16. září 2025  18:39,  aktualizováno  18.9 9:42

V Děčíně zase hledí vzhůru. Ať je to do třetice finále, přeje si kapitán Pomikálek

Místo míče popadli lopaty, pytle a pomáhali skládat metráky uhlí. I touhle netradiční teambuildingovou akcí basketbaloví Válečníci utužovali partu a ladili se na nový ročník NBL.

18. září 2025  9:33

Obrovská škoda! Pokazili jsme to, štvalo Staňka. U penalty stačilo střelce rozhodit

Koho měl kolem sebe, toho zpucoval. Měl na to plné právo. Celý zápas chytal precizně, bezchybně. Dokonce i na penaltu si počíhal. Premiéru v nablýskané Lize mistrů stačilo dohrát chytře daleko od...

18. září 2025  9:10

Čeští volejbalisté potřebují porazit Čínu, srbská výhra nad Brazílií jim nepomohla

Srbští volejbalisté se na mistrovství světa oklepali z úvodní prohry s českou reprezentací a zajistili si postup do osmifinále. V základní skupině H účast mezi 16 nejlepšími pečetili vítězstvím 3:0...

18. září 2025  8:03,  aktualizováno  9:04

Káňův sešup: zářil po Krejčího boku, restartovat se chce o dvě patra níž

Příznivci hokejové Olomouce si dobře vybaví, jak v jejich barvách v sezonách 2021/22 a 2022/23 válel útočník Jan Káňa. Nejprve po boku hvězdného Davida Krejčího zaznamenal v základní části 41...

18. září 2025  8:59

Liberecká noční můra? Bídné vstupy do utkání. Velký problém, mračí se kouč

Čtyři kola, pouhé tři body a až jedenácté místo v tabulce. Vstup do nového extraligového ročníku se hokejistům Liberce příliš nevydařil, i když měli hned třikrát výhodu domácího prostředí. Ve všech...

18. září 2025  8:22

Šest bodů ze dvou zápasů? Mora čekala rok. Machovský: Klukům jsem nepomáhal

Vyzní to až neuvěřitelně, hokejová Olomouc získala ze dvou po sobě jdoucích extraligových zápasů šest bodů naposledy takřka před rokem. Loni v říjnu Hanáci ve zdařilé sérii zdolali postupně za tři...

18. září 2025  7:28

Je těžké vzít bod, po remíze je dojem pak jiný, litoval Trpišovský. Mrzí ho první gól

Bylo na něm vidět, jak je zklamaný. „Pro nás je složité vzít bod. Vedli jsme o dva góly, byli jsme chvíli od vítězství a ještě v poslední vteřině jsme mohli rozhodnout,“ litoval trenér slávistických...

18. září 2025  6:56

Davis Cup 2025: Česko - Španělsko, program, čtvrtfinálové dvojice

Čeští tenisté po skvělém představení v Delray Beach a postupu přes domácí Američany budou v listopadu čelit další těžké výzvě. Ve čtvrtfinále Davisova poháru se utkají se Španělskem. Kdy a kde se...

18. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Provod jako muž zápasu? Zahřeje to možná v prosinci. Byli jsme moc hrr, litoval

Mezi novináře si odskočil z dopingové kontroly. „Proto nevím, jaká je nálada v kabině,“ krčil rameny fotbalista Lukáš Provod. Dobrá však po promrhaném vedení s norským Bodö/Glimt být nemůže. Ještě...

17. září 2025  23:27

Liverpool v závěru zachránil výhru. Bayern ve šlágru zdolal Chelsea, slaví také PSG

Kromě střetnutí Slavie s norským celkem Bödo/Glimt se ve středu odehrálo dalších pět zápasů úvodního kola Ligy mistrů. Ve šlágru večera zvítězil Bayern nad Chelsea 3:1, obhájce trofeje PSG přejel...

17. září 2025  20:47,  aktualizováno  23:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.