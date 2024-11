Relax podle Vadlejcha? 70kilometrová túra v horách. Pohyb prostě miluju, říká

Nejprve ale k uplynulé sezoně. Jak se za ní ohlížíte?

Letošek jsem samozřejmě obětoval olympiádě. Vynechal jsem nějaké Diamantové ligy a další mítinky, které jsem měl slíbené. Z těch málo závodů, na kterých jsem byl, jsem vyhrál diamantovku, mistrovství Evropy, na olympiádě hodil o dva metry dál než při stříbru v Tokiu... Myslím, že nemůžu být nespokojený. Skvělá sezona.

Ukončil jste ji předčasně. To jste měl v plánu?

Popravdě jsem to měl v hlavě už dlouho. Začínal jsem už v březnu. Kdyby olympiáda dopadla lépe, možná bych to přehodnotil, ale nestalo se. Měl jsem toho dost, jak fyzicky, tak psychicky. Zkrátka jsem oštěpu obětoval úplně všechno. Ale zase jsem si ji nezkrátil nějak výrazně, jen asi o dva týdny.

Cítíte, že vám dva týdny odpočinku navíc pomohly?

Určitě. Možná se zdá, že to je málo, ale stačily. Jde o to, aby člověk načerpal chuť do další sezony. Končit rozhodně nehodlám. Motivaci mám na rozdávání, těším se už na další rok a na mistrovství světa v Tokiu. Rád bych získal medaili, ideálně zlatou, která mi chybí.

Jak jste si čistil hlavu?

Zmizel jsem na chalupu na Strakonicko. Jezdil jsem na kole a taky hodně chodil. Hlavu jsem si tedy snažil čistit pohybem. Ten je totiž moje. Pohyb a zase pohyb, miluju ho. I proto se mi teď bude snáze vracet do přípravy, v životě jsem toho snad tolik jako letos nenachodil.

Například?

Třeba jsem si udělal zajímavý osobáček. Jeden den jsem šel přes sedmdesát kilometrů. Bylo to v Krkonoších, nastoupali jsme k tomu tři tisíce výškových metrů. Někomu to možná jako relax nepřijde, ale mně se to takhle krásně doplňuje.

Takovou túru jste měl naplánovanou delší dobu, nebo šlo o spontánní nápad?

Měli jsme ji naplánovanou. Šli jsme s kamarádem, s kterým jsme něco podobného podnikli už dřív. Jen letos jsme si ještě něco přidali. Šli jsme po části trasy takzvané Krkonošské stovky.

V říjnu jste také s manželkou Lucií oslavili druhý přírůstek do rodiny, narodila se vám dcera Ella. Jak to zvládáte?

Náročnější to samozřejmě je, ale zvládáme to. Vlastně si to moc užíváme, máme doma další požehnání.

Jakub Vadlejch se zlatou medailí z ME v Římě.

Pomáháte?

Ano. Teď jsem byl hodně doma, tak jsme měli úkoly rozdělené. Já měl na starost starší Emču a manželka se starala Elču. Snažil jsem se pomáhat absolutně se vším. Emča se budí v noci na mléko, takže jsem třeba rychle přiskočil s lahvičkou.

Jak jste vybírali jméno? Nebudou se vám plést?

Popravdě se mi to stalo už xkrát. Jméno jsem vybíral opět já. Měli jsme totiž domluvu s manželkou, že kluky bude vybírat ona a já holky. Už dopředu jsem říkal, že chci Emmu a Ellu.

Kdy se chystáte zpátky do tréninku?

Většinou se to láme s Atletem roku. Po něm se už začíná zostra.

Plánujete stejnou přípravu jako v minulých letech?

Ano. Myslím, že je vidět, že funguje. Cítil jsem to i letos. Na olympiádě 88 a půl metru? Super! Jen se ten den sešlo úplně všechno. Ukáže se v budoucnu, jestli takové výkony, co všichni předvedli byla nějaká statistická odchylka, nebo nový standard. Myslím, že spíš první možnost.

Budete brát děti s sebou na soustředění?

Chtěl bych. I když Elča bude ještě úplně malinká, chtěl bych ji s sebou i do Afriky. Ale ještě uvidíme.