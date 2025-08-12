Místo mítinků soustředění, Vadlejch už před mistrovství světa závodit nebude

Po podzimním odchodu od dlouholetého kouče Jana Železného trénuje Vadlejch pod vedením Miroslava Guzdeka. V polovině května na mítinku Diamantové ligy v Dauhá nepřekonal ani osmdesátimetrovou hranici a výkonem 79,60 metru obsadil sedmé místo. Pak několik týdnů bojoval s virózou a kvůli tréninkovému manku bezmála tři měsíce nezávodil, nestartoval ani na mistrovství Evropy atletických družstev a Zlaté tretře.
Vrátil se v pátek v Banské Bystrici, kde vyhrál výkonem 82,33 metru. Tím splnil potvrzovací limit svazu pro účast na mistrovství světa v Tokiu, kterou si zajistil loňskými výkony daleko za limitem Světové atletiky. Plánoval účast na sobotním mítinku Diamantové ligy v Chorzówě, ale ve startovní listině není. „Po závodech v Banské Bystrici se s trenérem rozhodli pro závěrečnou přípravu na mistrovství světa bez závodů a odjede na soustředění,“ uvedl pro ČTK šéftrenér Sluka.
Vítězný návrat. Oštěpař Vadlejch závodil poprvé od května, potvrdil účast na MS
Vadlejch dostal výjimku a nebude startovat ani na mistrovství republiky v Jablonci nad Nisou na konci příštího týdne. Na vrcholnou akci sezony, kde bude obhajovat bronz ze šampionátu v Budapešti, vyrazí s minimálním počtem závodů. V letošních světových tabulkách nejlepšímu českému atletovi posledních let aktuálně patří až 29. příčka.
Vadlejch letos není ani českou jedničkou, o tuto pozici ho připravil v sobotu osobním rekordem 83,42 metru Alexandr Čača. Dvaadvacetiletý oštěpař má ale k postupu na MS ze světového žebříčku poměrně daleko a na ostrý limit Světové atletiky 85,50 metru mu stále scházejí více než dva metry.