Místo mítinků soustředění, Vadlejch už před mistrovství světa závodit nebude

  10:21
Mistr Evropy v hodu oštěpem Jakub Vadlejch už do zářijového mistrovství světa závodit nebude. Po mítinku v Banské Bystrici dal přednost přípravě. Na dotaz ČTK to uvedl reprezentační šéftrenér Pavel Sluka. Stříbrný olympijský medailista z Tokia Vadlejch zatím v této sezoně absolvoval dva starty, v obou zůstal daleko za svými výkony z předchozích sezon.
Po podzimním odchodu od dlouholetého kouče Jana Železného trénuje Vadlejch pod vedením Miroslava Guzdeka. V polovině května na mítinku Diamantové ligy v Dauhá nepřekonal ani osmdesátimetrovou hranici a výkonem 79,60 metru obsadil sedmé místo. Pak několik týdnů bojoval s virózou a kvůli tréninkovému manku bezmála tři měsíce nezávodil, nestartoval ani na mistrovství Evropy atletických družstev a Zlaté tretře.

Vrátil se v pátek v Banské Bystrici, kde vyhrál výkonem 82,33 metru. Tím splnil potvrzovací limit svazu pro účast na mistrovství světa v Tokiu, kterou si zajistil loňskými výkony daleko za limitem Světové atletiky. Plánoval účast na sobotním mítinku Diamantové ligy v Chorzówě, ale ve startovní listině není. „Po závodech v Banské Bystrici se s trenérem rozhodli pro závěrečnou přípravu na mistrovství světa bez závodů a odjede na soustředění,“ uvedl pro ČTK šéftrenér Sluka.

Vítězný návrat. Oštěpař Vadlejch závodil poprvé od května, potvrdil účast na MS

Vadlejch dostal výjimku a nebude startovat ani na mistrovství republiky v Jablonci nad Nisou na konci příštího týdne. Na vrcholnou akci sezony, kde bude obhajovat bronz ze šampionátu v Budapešti, vyrazí s minimálním počtem závodů. V letošních světových tabulkách nejlepšímu českému atletovi posledních let aktuálně patří až 29. příčka.

Vadlejch letos není ani českou jedničkou, o tuto pozici ho připravil v sobotu osobním rekordem 83,42 metru Alexandr Čača. Dvaadvacetiletý oštěpař má ale k postupu na MS ze světového žebříčku poměrně daleko a na ostrý limit Světové atletiky 85,50 metru mu stále scházejí více než dva metry.

Místo mítinků soustředění, Vadlejch už před mistrovství světa závodit nebude

12. srpna 2025  10:21

Češi na úvod Hlinka Gretzky Cupu vyhráli, proti Švýcarům zářil patnáctiletý Kachlíř

Hokejová reprezentace do 18 let vstoupila vítězně do turnaje Hlinka Gretzky Cup, svěřenci trenéra Jana Tomajka v Brně porazili Švýcarsko 6:2. Hrdinou zápasu byl patnáctiletý obránce Lukáš Kachlíř,...

11. srpna 2025  21:56,  aktualizováno  22:07

Rrahmaniho ofsajd? Posouzeno správně, tvrdí komise. Sinjavskij chybně vyloučen

11. srpna 2025  13:38,  aktualizováno  20:45

11. srpna 2025  13:38,  aktualizováno  20:45

