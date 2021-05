Potřebuješ závodit? Připlať si. Atleti kritizují systém kvalifikace do Tokia

Odložilův memoriál i s doprovodnými závody Pavel Maslák a Jakub Holuša by neměli chybět na atletickém Memoriálu Josefa Odložila, který se na 7. června chystá i s národními a dětskými závody. Povoleno bude na Julisce minimálně 1 000 diváků, ale pořadatelé doufají ve zvýšení této kvóty i mírnější podmínky ohledně testování. Měla by závodit většina z předních českých atletů, kvůli zdravotním problémům ale budou chybět dvojnásobná mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek Zuzana Hejnová a oštěpař Jakub Vadlejch. Mítink se stejně jako před rokem uskuteční s omezeními kvůli koronaviru. "Je to technicky a organizačně nejnáročnější příprava. Všechny požadavky splníme, i když s některými z nich nesouhlasíme," uvedl na tiskové konferenci ředitel mítinku Miroslav Ševčík. Je podle něj náročné zorganizovat příjezdy závodníků ze zemí mimo Evropskou unii. Každý případ se musí řešit individuálně s Národní sportovní agenturou a ambasádami, což zabere několik hodin. Barbora Špotáková na pražském Memoriálu Josefa Odložila Vedle hlavního programu se uskuteční také Dukla mítink a žákovské závody O pohár pražského primátora. Jsem rád, že jsme zachovali tradici žákovských závodů. Pro mnohé žáky to v tomto rozsahu bude na této úrovni letos poprvé, co si mohou zazávodit. Děláme závody i pro předžáky," přiblížil Ševčík. Zatím je na mítink povolených 200 účastníků každého bloku a 1000 fanoušků. "Předpokládáme, že jich bude povoleno více. Budeme o tom informovat prostřednictvím webových stránek. Myslím, že je nesmysl snižovat na takhle velkém stadionu kapacitu na 1 000 lidí," poznamenal Ševčík. Jasno by mělo být za týden, kdy pořadatelé plánují závěrečnou tiskovou konferenci. Na hlavní memoriálovou disciplínu, závod na 1 500 metrů mužů, jsou přihlášeni Holuša i jeho domácí rival Filip Sasínek. Ženský oštěp by měl být s Barborou Špotákovou a Nikolou Ogrodníkovou, ale v mužské soutěži zatím chybí Vadlejch. Toho na Zlaté tretře trápila bolavá třísla, kvůli nimž vynechal i mítink Diamantové ligy v Gatesheadu. Vstup do sezony musela znovu odložit i překážkářka Hejnová. "Stejně jako Vadlejch je zraněná," uvedl Ševčík. Hejnová musí mít několik dní klidu kvůli zablokovaným zádům. Závodit by měli i čeští rekordmani Tomáš Staněk či Radek Juška.