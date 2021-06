Technická stránka ještě není vypilovaná, hodnotil diskař Jakub Forejt

Přetahovaná? „Žádná ani nebyla. Oba jsme to hodili prvním pokusem. A místo toho, abychom na to navázali, začali jsme pak vymýšlet věci, které jsme neměli. Je vidět, že ta technická stránka ještě není vypilovaná, nejsme si zatím tak jistí,“ hodnotil Jakub Forejt.

Minulý rok bratři přešli pod trenéra pražské Dukly Petra Stehlíka, který je i včera pečlivě sledoval. „Poslední dva týdny měním techniku, začali jsme se v tom hrabat. Určitě to bude lepší, to už na tréninku cítím. Ale v závodě jsem ještě nezabral správně, neudělal rychlý pohyb v těch pozicích,“ popisoval Forejt, který si spolupráci s koučem nemůže vynachválit. „Tohle byl velký krok kupředu. Někdo si možná myslí, že ne, když nevidí výsledek po pár měsících spolupráce. Ale pro nás je to správná cesta.“

Před pár týdny se Forejtové vrátili ze soustředění v JAR. A byl to velký skok. „Z třicítek, kde jsme házeli bez trička, jsme šli doma na trénink v termoprádle a občas i v čepici. Teď si to chvíli sedá,“ mínil diskař.

Vrchol sezony pro ně přijde v červenci v Tallinu na ME do 22 let.