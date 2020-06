Cíle si zatím nedávám, říká diskař Jakub Forejt před plzeňským mítinkem

Půjde o speciální svazovou akci s názvem „Spolu na startu!“ 173 atletických mítinků napříč republikou ve stejný den. Západočeská metropole hostí jeden z těch vůbec nejlépe obsazených, společně s Kolínem a Kladnem se navíc bude odehrávat před kamerami České televize.



Opožděný start sezony je tady. Konečně.

S bráchou se oba hodně těšíme. Vůbec jsme dva měsíce zpátky nevěděli, co bude. Vždycky je lepší, když se připravujete na něco konkrétního. Neměli jsme žádnou jistotu. Když už se potom pomalu přišlo s tím, že na přelomu května a června by se mohlo něco dít, tak jsme se mohli začít chystat. Už chceme hrozně otestovat formu. Doufám, že už se situace zase nebude zhoršovat, aby se sezona nezabrzdila.

Spolu na startu v Plzni Program mítinku na Skvrňanech * 13.00 - výška Ž (mj. Majerová)

* 14.00 - 300 m př. Ž (Jonášová)

* 14.30 - tyč M (Kudlička, Kopecký)

* 14.45 - 300 m př. Dci

* 15.00 - 300 m př. M (Brož)

* 15.30 - 300 m Ž

* 16.30 - 300 m M (Ličman, Müller)

* 17.00 - 150 m Ž

* 17.30 - disk M (Forejtové, Bárta)

* 18.00 - 150 m M

- vstup zdarma, na stadion však bude puštěno max. 150 diváků.

Co říkáte konceptu, se kterým atletický svaz přišel? Mítinky startující v jednu chvíli po celé republice.

Je to zajímavé. Asi by mě to nenapadlo, o ničem podobném jsem nikdy neslyšel. Určitě je to fajn. Bude zajímavé i to přepínání přenosu mezi mítinky. Pro televizního diváka to bude hodně atraktivní soutěž.

Těší vás velká diskařská konkurence, která se v Plzni představí?

Jsem rád, že jde o celorepublikovou špičku. Počítali jsme s bráchou, že pokud začneme soutěžit, tak půjde jen o nás dva na nějakém pouťáku. Ale tady budou i Marek Bárta, Tomáš Voňavka... Bude to skvělé, závod bude mít úroveň.

Dáváte si před nadcházejícím závodem nějakou konkrétní metu

Odhadnout to dokážu, ale velké cíle si dávat nechci, protože je to přeci jen první závod. To je vždycky ošemetné, zvlášť po takové situaci, která nastala. Hlavně si chci slušně zazávodit, abych se do toho nějak dostal. Cíle přijdou až časem, teď jsem ještě opatrnější.

Jak jste vůbec trávil uplynulé měsíce, kdy jste nemohl kvůli koronavirové pandemii nikde závodit?

Když se všechno zničehonic zastavilo, tak to byl pro mě obrovský šok a překvapení. Najednou jsme si museli ze dne na den sbalit všechny věci ze stadionu a vůbec jsme nevěděli, co budeme dělat. Jezdili jsme ze Lhoty, kde bydlíme, polní cestou na staré letiště. Tři týdny jsme házeli tam a na zahradě jsme posilovali. Pojali jsme to tak, že celou přípravu prostě ještě prodloužíme. Tím, že náš stanovený vrchol se posune až někdy na prázdniny, jsme mohli trénovat o to víc. Víceméně se dá říct, že nám to snad ani nevadilo. Je jen škoda jednoho soustředění, o které jsme přišli. Ale natrénovali jsme ještě víc než za normálních okolností.

Předpokládám, že tím hlavním cílem máte na mysli plzeňský republikový šampionát.

Jo. S tím jsme do sezony šli. V plánu bylo jen dospělé mistrovství Evropy, takže jsme si řekli, že pro nás bude ideální připravovat se na republikové mistrovství u nás v Plzni. Těšíme se o to víc, že se bude konat na domácím stadionu.

Původně mělo být mistrovství České republiky v červnu, teď je přesunuté na srpen. Byl jste nervózní, že se vůbec nemusí šampionát v Plzni uskutečnit?

Ani ne, ale byl bych strašně zklamaný a moc by mě to mrzelo. Protože příští rok by to třeba bylo někde jinde. Jsem rád, že to zůstalo tady.

Pomohlo vám, že jste se mohl celou dobu připravovat se svým dvojčetem Michalem?

Určitě je to výhoda. Vím, že v Praze je hodně lidí na ubytovnách ve sportovních centrech, kteří o společnost úplně přišli. Všechny takové tréninkové skupiny se rozutekly po republice. A my byli pořád spolu.

Ještě vás současný režim nějak omezuje?

Myslím, že teď už nic výrazného není. Samozřejmě se snažíme, abychom se ve vnitřních prostorech nescházeli ve větším počtu, ale jinak už je to úplně v pohodě. Trénujeme naplno.