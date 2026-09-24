Dudycha mění trenéra. Český rekordman na osmistovce odchází do Slovinska

Jednadvacetiletý Dudycha v srpnu neuspěl na mistrovství Evropy v Birminghamu, kde si v rozběhu počínal odvážně, ale na poslední dvoustovce mu došly síly a skončil v poli poražených. Pak zůstal bez trenéra. „Po více než šesti letech spolupráce se trenér Lukáš Dejdar rozhodl, že bude lepší, když se po mistrovství Evropy v Birminghamu každý vydáme svou vlastní cestou,“ uvedl Dudycha, který letos překonal české rekordy na kilometru a šestistovce.
Do konce sezony mu s přípravou pomáhal sparingpartner Adam Zenkl. Nyní Dudycha podobně jako řada jiných nadějných českých atletů odchází do zahraničí. „Našel jsem si nového trenéra Tevže Korenta ze Slovinska a už teď se moc těším na spolupráci s ním a na novou tréninkovou skupinu,“ řekl běžec.
Jeho novými tréninkovými kolegy budou slovinští středotraťaři Jan Vukovič, Rok Markelj, Benjamin Lakoseljac a vytrvalkyně Klara Lukanová či slovenský běžec Filip Jančík. V příští sezoně bude Dudycha směřovat přípravu k halovému ME ve Valencii, letnímu evropskému šampionátu do 23 let a mistrovství světa v Pekingu.