Hala jako Rubikova kostka. Dudycha v ní sbírá cenné zkušenosti i postupuje

Jeho trenér Lukáš Dejdar si pak pochvaloval: „Zvládl to dobře. Halová sezona je už hrozně dlouhá. Tohle je trochu bonus. Ale jet jsme chtěli, je to přece jen i hodně o získávání zkušeností.“

Jak se organismus jeho mladého svěřence popasuje s jet lagem.

Jak vstřebá hodiny náročného cestování a jak zvládne zápřah dvou vrcholných akcí krátce za sebou.

I zkušenosti z pro něj zatím nepoznané haly se samozřejmě hodí. Jaká tedy ta v Nankingu vlastně je?

Když vstupujete do areálu, který se nachází nedaleko veletoku Jang-c’-ťiang, už zdáli vás vítají vlajky a loga šampionátu.

Každých několik kroků stojí dobrovolník. Od silnice je to jen kousek k bezpečnostním kontrolám, hned za nimi se rozprostírá několik stánků s občerstvením či upomínkovými předměty. A už jste u vchodu.

Atletická hala v Nankingu den před zahájením mistrovství světa

Nankingská kostka, tak ji pojmenovali. Oficiální materiály o ní také hovoří jako o Rubikově kostce.

Nachází se v komplexu sportovního areálu, který zde sloužil olympijským hrám mládeže v roce 2014. Halu nicméně postavili přímo pro tento šampionát. Se stavbou začali v roce 2017 a nebýt pandemie koronaviru, atleti se v ní proháněli už v roce 2020.

Jde o menší stavbu. Dvanáct set sedaček, které byly sice v pátek zaplněné, ale atmosféra tak bouřlivá nebyla. „Doufám, že se fanoušci v dalších dnech rozjedou,“ přál si kouč Dejdar.

Zázemí si ale sportovci chválí. Hotel v docházkové vzdálenosti, prostory na nejvyšší úrovni. A to hlavní – jak se v ní závodí? Jaký je povrch?

„Připadá mi trochu jako beton,“ popisoval čtvrtkař Matěj Krsek. „Ostatní říkají, že se jim zdá povrch pomalý, ale mně přišel dobrý.“

Byť ani v rozbězích osmistovky závratné časy nepadaly, i půlkaři vykládali, že je uzpůsobený rychlým výkonům. „Úplně pomalý není,“ hlásí trenér Dejdar.

Jako při minulých šampionátech ho dodala společnost Mondo. Zdá se vám to jako detail? Kdepak, atleti rozdíly mezi druhy pochopitelně dobře poznají.

Na předminulém mistrovství světa v Bělehradu překážkářka Helena Jiranová hned prohlásila: „Tady je to jako trampolína. Hrozně odráží.“ A ostatní jí přitakávali.

I loni v Glasgow měl povrch svá specifika. „Byl fungl nový. Byl jsem z něj zaražený, ještě nikdy se mi nestalo, abych skákal na úplně novém Mondu,“ vykládal tehdy výškař Jan Štefela.

„Mondo je obecně tvrdší. Více se na něm zatahují lýtka, takže musíte trochu jinak regenerovat,“ upřesňuje kouč Dejdar. „Ale tomu, jak se povrch chová, bych z hlediska výkonu až takovou váhu nepřikládal. Na sprinterských distancích jde spíš o absolutní výkon a na osmistovce, když se běží hodně takticky, spíš záleží, jak se s tím kdo popere.“

Čtvrtkaře v hale zajímají především zatáčky. Jaký mají náklon, jak vynášejí.

„Tady jsou zrovna hodně těžké a je obtížné je běžet dobře. Člověk musí pro rychlý běh asi třikrát úplně změnit techniku. Trošku se do toho posadit, hodně se naklonit, zvýšit frekvenci. Pak se vrátit do ideálního běhu a pak zase do specifického,“ vykládal Krsek.

Matěj Krsek během čtvrtky na halovém MS.

Zatáčky jsou tu méně klopené a rozhodně nepřipomínají stěnu jako na jiných stadionech. „Ale pořád jsou samozřejmě hodně ostré. Tahleta kombinace dělá to, že závodníka vynáší do vnější dráhy a trochu rozhazuje jeho běh. Více mu takzvaně ruší běžeckou formu,“ dodával Krsek.

Na nepostup ale nic z toho nesváděl. „Nezvládl jsem to,“ vydechl smutně.

Dudycha svou úlohu zvládl a českému týmu přinesl v úvodním dni programu vytoužený postup. Prožíval tak zcela jiné pocity než na mistrovství Evropy v Apeldoornu, kde se loučil záhy.

„Je to pravda, úplně jiné,“ kývl v mixzóně. „Běžel jsem poslední rozběh, takže jsem věděl, kolik stačí na postup. Ale taktiku jsem tomu nepřizpůsoboval. Čekal jsem, až za to vezme někdo jiný, což byl Maročan Zaháfí. Po taktické stránce jsem to zvládl dobře.“

A jasný má i další cíl: „Budu se muset dát hodně dokupy, ale cíl je se porvat o finále.“