Čtyřiadvacetiletý Štefela je vlastně rád, že Zlatá tretra není mítinkem Diamantové ligy.

Na těch si totiž připadá prokletý.

Jenom neví proč.

„Na žádné Diamantovce se mi dosud nezadařilo, nejlepší výkon z nich mám v kariéře 222,“ připomíná. „Musím si počkat, až tohle prokletí prolomím. Přitom jejich atmosféra není v porovnání s dalšími mítinky kdovíjak jiná, jen na nich skáčou ti nejlepší kluci. Nechápu, proč tam neskáču vysoko.“

Nabízí se odpověď: Může za to hlava.

„Však také s trenérem (Jaroslavem Bábou) přemýšlíme, jak na Diamantovkách tu hlavu nastavit, aby mě nesemlely,“ vykládá.

Letos se musel na Diamantové lize v Rabatu spokojit s výkonem 216 centimetrů a v Římě s 220 centimetry. „Skákal jsem jak jouda,“ zkritizoval se poté.

Zato předminulý týden na menším mítinku v Košicích - 228.

„Možná i díky tomu, že tam byl se mnou kouč,“ přemítá. „Už jsem potřeboval, abych se do toho zase dostal. Košice mi pomohly, ze začátku jsem tam měl sice každý rozběh jiný, ale potom se mi povedlo ho trefit a zase jsem lítal.“

Při vyprávění o jarních výkonnostních problémech přece jen nastíní jeden jejich možná důvod, který zní na první pohled bláznivě: „Možná za ně mohlo, že jsem byl letos snad poprvé zdravý.“

Výškař Jan Štefela se raduje, na halovém mistrovství Evropy v Apeldoornu získal stříbrnou medaili.

Vysvětlení následuje: „Díky tomu jsem zesílil a zrychlil, což se nesešlo s technikou. V minulosti mě vždycky brzdil nějaký ten kotník, koleno, nemohl jsem do toho tak řezat. Teď jo, proto jsem si nemohl poradit s technikou.“

V Ostravě, kde se v úterý utká například i s Italy Fassinottim a Sottilem, Bahamanem Thomasem nebo Bulharem Ivanovem, by chtěl přinejmenším zopakovat košický výkon. A kdyby se mu zadařilo, bude pro něj rozhodně výzvou i výška 230, jeho dosavadní osobní rekord.

Co ke skokům přes ni potřebuje?

Zasměje se: „Kdybych to věděl, řeknu vám to a skáču to. Výška je zrádná, cítíte se dobře, máte na 230, ale pak dáte 215 a konec.“

Doskočiště mu tentokrát ostravští organizátoři umístili přesně tak, jak si přál. „Tedy blíž k oštěpařskému sektoru. Co bychom pro něj neudělali,“ vykládá ředitel závodu Jan Železný.

Výškař Jan Štefela s Janem Železným na tiskové konferenci před 64. ročníkem Zlaté Tretry.

„Když bylo na trávě, tak se to sice nezdá, ale ze strany, odkud běhám, jsem to měl do miniaturního kopečka. Takhle je sektor pocitově mnohem příjemnější,“ tvrdí.

Navíc je zde položen i nový povrch a na ten je opravdu zvědavý.

„Baršim tady i na tom starém skočil 238, ale on byl blázen. Mě ten povrch úplně nesedl. Jsem zvědavý, co s ním provedli,“ povídá a při studiu startovní listiny dodává: „Není tu letos žádná vyloženě velká hvězda, vyhrát může kdokoliv. Tak věřím, že to budu já.“

Jen jeho rodina u toho tentokrát na Tretře výjimečně nebude, přestože ze Zátoru, odkud pochází, sem nemají daleko.

„Přítelkyně má promoce, tak jeli za ní a na mě se vykašlali,“ zasměje se.

Dudycha: Myslím na limit pro Tokio

Jakub Dudycha před 14 dny překonal na zlatém mítinku Kontinentální tour v Hengelu český rekord na 800 metrů, když zaběhl závod v čase 1:44,78 minuty. O čtyři setiny tak vylepšil svůj loňský výkon z Bydhoště. „Když si to sedne, je to hratelné a bylo by super si znovu posunout rekord právě tady. Závod před českým publikem určitě dodá energii navíc,“ vyhlíží úterní klání na Zlaté tretře.

Patří k nejtalentovanějším z českých atletů. Loni se coby osmnáctiletý probil do semifinále mistrovství Evropy, zazávodil si i na olympijských hrách v Paříži. Letos si vyzkoušel zatím dva venkovní závody ve své disciplíně, a právě na tom druhém znovu vylepšil národní maximum.

„Nějaká rezerva tam určitě je, je hratelné, abych běžel ještě rychleji,“ věří si. Rád by zaběhl v Ostravě i přímý limit na zářijové mistrovství světa do Tokia, ke kterému mu chybí tři desetiny. „Myslím, že tady bude ideální příležitost, není to nereálné.“

Na světový šampionát by se klidně mohl dostat i přes umístění ve světovém žebříčku, přímý limit ho ale láká. Stejně tak jako uspět před domácím publikem.

„Bude potřeba nepokazit závod, neobíhat v zatáčkách, s nikým se nestrkat, nepřepálit začátek ani konec. Ale to je v každých závodech. Myslím, že když se to povede, prostor pro zlepšení tam ještě je,“ cítí.

Přípravu na letošní sezonu s vrcholem na tokijském šampionátu si pochvaluje, po ostravském klání ho čeká mistrovství Evropy družstev v Madridu a kontinentální šampionát do 23 let v Bergenu.

„Na nich nebude cílem běžet osobní rekord a posouvat ho, tam se prostě běží o umístění. Konkrétní čas, který bych chtěl letos zaběhnout, v hlavě nemám,“ říká.

Motivaci být stále lepší ale ano. Správně si totiž všímá, že se jeho disciplína v posledních letech hodně zrychlila.

„V roce 2023 se běželo pod 1:43 až na finále Diamantové ligy v Oregonu, jinak ne. Rok na to se zaběhlo na Diamantovce za 1:41 a od té doby se osmistovka zrychluje. Víceméně za rok se neuvěřitelně posunula. Trochu jsme to s trenérem čekali, protože špička se zkvalitňovala a bylo jen otázkou času, kdy se to posune ještě o ten level výš,“ říká.

„Bohužel se to stalo loni. Byť jsem se zlepšil o vteřinu, posunul jsem se určitě o méně příček ve světových tabulkách, než jsem čekal a doufal. Je to těžké, jsme v nejkvalitnější době, co se týče osmistovky. Všichni se s tím musíme vypořádat a připravit se tak, abychom v té špičce také byli.“

Jakub Dudycha na tiskové konferenci před 64. ročníkem Zlaté Tretry.

Právě na to se Dudycha se svým trenérem Lukášem Dejdarem soustředil – inspirovat se u ostatních a sbírat zkušenosti, aby své výkony stejně jako jeho soupeři vylepšoval. „Někdy nechápeme, co ostatní dělají jinak, že běhají tak rychle,“ podivuje se.

Inspirace sbírá například u běžeckých kolegů ve Francii, pozorně ale sleduje i jiné závodníky. A rovněž si nenalhává, že by ty nejlepší aktuálně dokázal porazit.

„Říkám si, že jsem běžel 1:44,78 a že to je strašně kvalitní výkon. Ale když se podívám na jakýkoliv závod na Diamantové lize, tam běží 1:43,90, což je o vteřinu rychlejší, a bojuje se s tím o poslední místa. Ale je to osmistovka, to vždycky byla a vždycky bude náročná. Ale věřím, že mám všechny podmínky, abych se zlepšil.“

Dokázat to bude chtít už večer v Ostravě. A kdo ví, třeba před domácími fanoušky skutečně posune vlastní národní maximum.