Vzpomínky na rekordy mě vždycky nakopnou, říká běžecký talent Davidík

Teď už má za sebou jeden z největších českých talentů zasloužené volno a znovu se zapojil do tréninku. „Pokaždé, když usínám, tak myslím na to, že ty rekordy jsou něco naprosto suprového,“ prozrazuje osmnáctiletý Jakub Davidík. A je jasné, že souboje s časem bude chtít brzy znovu posunout.

Když se nyní s odstupem ohlédnete za uplynulou atletickou sezonou, jaká pro vás byla?

Pořád na ni vzpomínám, a to samozřejmě jen v dobrém. To, co se mi povedlo zaběhnout, jsem vůbec nečekal. Rekordy na 800 a 1 500 metrech pro mě byly velkým překvapením. Navíc časy, které jsem na těchto tratích zaběhl, byly z mého pohledu skvělé. Na všechno budu ještě dlouho vzpomínat.

Dá se z těch tří rekordů vybrat jeden, který je pro vás nejvíce speciální a nejcennější?

Řekl bych, že to bude právě osmistovka. Čas 1:46 na této trati je hodně kvalitní, pokud se podíváme do českých juniorských tabulek, tak lídři v ní měli předtím časy 1:47 a víc. Mně se tedy jako prvnímu juniorovi povedlo dostat na čas 1:46, navíc si myslím, že osmistovka je kvalitnější než ostatní závody.

Uzrály ve vás po několika týdnech od úspěšných rekordů pocity ještě více?

Radost mám asi stále stejnou, jako když jsem zaběhl poslední rekord. Pokaždé, když usínám, tak myslím na to, že je to něco naprosto suprového. A další věc - když se mi někdy náhodou moc nechce jít na trénink, tak si prostě řeknu, že pokud nepůjdu, mohlo by mi to jednou chybět. A pak bych podobné časy už nemusel znovu zaběhnout. Vždycky mě ty vzpomínky nakopnou. Když na trénink jedu, myslím na to, co jsem v uplynulé sezoně dokázal. Zároveň přemýšlím i nad tím, že by to mohlo být lepší a lepší, a to díky kvalitnímu trénování. Celkově mě získané úspěchy rozhodně posouvají dál.

Když hovoříme o trénincích, můžete popsat vaši spolupráci s trenérem Matulkou? Očekáváte, že přijdou na řadu ještě náročnější přípravy, abyste na své výkony co nejlépe navázal?

Pan Matulka mě trénuje už odmala, asi od nějakých deseti let. Myslím si, že naše vzájemná spolupráce je hodně dobrá. Přesně ví, co na trénincích potřebuji. Když někdy něco nejde úplně dobře, tak ví, kdy přestat, nebo přípravu trochu upravit. Pozná to na mně, takovou spolupráci jen tak někdo nemá.

Zároveň jste i členem Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje. Jaké to je pro atleta být součástí takové organizace?

Největší výhodou je nejspíš regenerace. Díky Akademii mám proplacené masáže, na které chodím každý týden. Dále dostávám materiální i finanční příspěvky na přípravu, což se dá skvěle využít na nákup potřebných věcí k tréninkům.

Jak jste si užil volný čas po konci úspěšné sezony?

Volno jsem měl mít původně už od 8. září, ale pak jsem si řekl, že ještě zkusím zaběhnout závod na 1500 metrů. Před závodem jsem absolvoval jen dva tréninky, ale ještě štěstí, že jsem ho běžel, byl z toho další rekord. (úsměv) Následně jsem měl dva týdny úplné volno, relaxoval jsem. Pak jsem byl také v lázních, abych si ještě víc odpočinul a nabral síly do přípravy.

Máte již představu o tom, jak bude vypadat zimní příprava?

Určitě se zaměříme na větší objem a naběhávání kilometrů. Nevím, kolik jich budu muset zvládnout týdně, ale určitě to bude mnohem více, než tomu bylo v letní sezoně. Tak je to každý rok, půjdeme hlavně do tréninku vytrvalosti.

Jaké nové cíle si dáváte?

Chtěl bych vylepšit všechny zaběhnuté časy. Na osmistovce, tisícovce i patnáctistovce. A největším cílem je rozhodně mistrovství světa, které se bude v příštím roce konat v Nairobi. Mělo se konat původně už letos, ale nakonec ho přeložili.