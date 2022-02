Jakob Ingebrigtsen pevně vládne mílařům. V Liévin zaběhl světový rekord

Halový mítink zlaté kategorie World Indoor Tour Liévin Muži

60 m: 1. Jacobs (It.) 6,50, 800 m: 1. García (Šp.) 1:46,29, 1500 m: 1. J. Ingebrigtsen (Nor.) 3:30,60 - světový rekord, 2000 m: 1. Zeleke (Et.) 4:57,00, 3000 m: 1. L. Girma (Et.) 7:30,54, 60 m př.: 1. Holloway (USA) 7,35, tyč: 1. Nilsen (USA) 591, trojskok: 1. Martínez (Kuba) 17,21. Ženy

800 m: 1. Gouleová (Jam.) 1:58,46, míle: 1. Tsegayová (Et.) 4:21,72, 3000 m: 1. Dawitová (Et.) 8:23,24, 60 m př.: 1. Baptéová (Fr.) 8,00, tyč: 1. Sidorovová (Rus.) 485, dálka: 1. Rojasová (Ven.) 681.