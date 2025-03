Strach, manipulace i kopance. Rekordman Ingebrigtsen u soudu vypověděl proti otci

17:00 , aktualizováno 17:32

Dvojnásobný olympijský šampion Jakob Ingebrigtsen ve středu u soudu v norském Sandnesu svědčil v případu svého otce a bývalého trenéra Gjerta, kterého spolu se svými sourozenci viní z týrání. Své dětství popsal jako plné strachu a manipulace. Soud by měl rozhodnout, zda devětapadesátiletý Gjert Ingebrigtsen skutečně fyzicky týral Jakoba a jeho mladší sestru Ingrid, za což mu hrozí až šest let vězení. Proces, který začal v pondělí, by měl pokračovat až do 16. května.