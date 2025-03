Spory s otcem dál trvají. Ingebrigtsen ale září a říká: Chci poznat, co lidé dokážou

Nebyl to pro něj lehký závod. Jindy triumfuje rozdílem třídy, ovšem tentokrát musel o prvenství bojovat až do cílové rovinky.

Už předtím sice několikrát zkoušel zvýšit tempo, jenže soupeři byli za ním. Ba co víc, Etiopian Berihu Aregawi se v závěru dokonce dostal před něj.

Na Ingebrigtsena si ale nakonec nepřišel. Favorit si počkal, až vyběhnou ze zatáčky, načež ještě vystupňoval už tak rychlé tempo. Těsně před páskou se ještě ohlédl a zkontroloval: První místo je moje!

Za cílem hned obdržel norskou vlajku, dal si vítězné kolečko a přišel ke hloučku diváků, kterému rozdal pár podpisů.

Jakob Ingebritsen postupuje do finále na 1500 metrů na halovém mistrovství světa.

„Byl jsem od začátku trochu rezervovanější,“ líčil posléze čtyřiadvacetiletý chlapík, který se stejně jako na nedávném mistrovství Evropy v Apeldoornu chystá na double 3000-1500 metrů.

„Byl bych radši, kdyby tempo bylo od začátku rychlejší, ale nechtěl jsem do toho tlačit, tak jsem spíš sledoval, co se bude dít. Aspoň jsem ušetřil trochu energie, byť teda na konci tempo stejně dost stouplo. V závěru jsem se nicméně pořád cítil dobře. A upřímně: Věděl jsem, že mám silnější finiš než moji soupeři. Věřil jsem si, že to zvládnu.“

Sebevědomá slova? Jistě. Ale naprosto odrážejí realitu.

Ingebrigtsen je fenomén. Má dvě olympijská zlata, dva venkovní tituly mistra světa, šest evropských vavřínu z letní části sezony, sedm z halové, k tomu drží tři světové rekordy, dva kontinentální a nyní si už může říct, že získal i zlato z halového světového šampionátu. Dosud měl ve sbírce stříbro z patnáctistovky z Bělehradu 2022.

Jeho tréninkové metody se staly vzorem a pídí se po nich snad všichni běžci na střednědlouhé tratě. Když pustí ven něco ze svých postupů, běžecké magazíny hned spustí analýzy a vydají lavinu článků.

Jeho život není pro každého. Totální profesionál, naprosto oddaný tomu, co dělá.

„Cítím zodpovědnost poznat, co lidská rasa dokáže,“ prohlásil nedávno v rozhovoru pro britský deník The Telegraph.

Podle strukturovaného plánu už trénuje od čtyř či pěti let. Ve dvanácti posiloval, měl dvoufázovou přípravu a týdně naběhal kolem stovky kilometrů. Tedy naprosto proti doporučením příruček, jak má vypadat příprava takto mladých dětí, které se mají sportem hlavně bavit.

Vedli ho k tomu otec Gjert a dva starší bratři.

Nejstarší Henrik byl v roce 2012 mistrem Evropy na 1500 metrů, prostřední Filip ovládl na stejné akci tuto trať o čtyři roky později. Ale právě až nejmladší Jakob rodinné geny využil k dokonalosti.

„Růst a posouvat se. Cítím, že to je pro mě s mojí rodinou historií, tréninkovou základnou a časem, který všemu věnuju, povinnost,“ praví. „Vážně to tak mám. Chci ukázat světu ukázat, jakých hranic je v naší době možné dosáhnout.“

I tohle je další důvod, proč se mu tak daří. Nastolený dril už od útlého věku samozřejmě vyžaduje obrovské sebezapření. Jasně, že přiznává, že ho mrzelo, že nemohl jít za kamarády a místo toho vyrazil běhat do deště.

Ale zkrátka byl už tak nastavený.

Což ho drží dodnes. „Jedna z hodnot, které si opravdu vážím, je, že vždycky všechno dělám na sto procent. Na svých konkurentech vidím příliš mnoho věcí, které se nesnaží dělat nejlépe a možná si to ani neuvědomují. Slavit stříbro? V těchto věcech jsem na sebe velmi přísný. I když vyhraju, můžu být ze svého výkonu velmi zklamaný. Tak to mám už od mládí,“ povídá.

Některé věci se za léta ale přece jen změnily.

Tým tří bratrů a otce? Kdepak, dnes už v něm zůstávají jen sourozenci.

Tvrdá výchova Gjerta měla za následek, že bratři otce obvinili, že vyrůstali pod výhrůžkami, a dokonce i z násilí.

Jakob Ingebritsen v rozběhu na 1500 metrů na halovém mistrovství světa.

Tréninkově se rozešli už v roce 2022, posléze se ale případ dostal až k soudu.

„Když jsme se s Gjertem rozešli, mysleli jsme si, že budeme schopni vyřešit situaci spořádaně bez skrytých okolností. Teď zjišťujeme, že to není možné,“ oznámili ve společném prohlášení.

Otec nařčení odmítá: „Nikdy jsem vůči svým dětem nepoužil násilí. Zdaleka nejsem dokonalý otec a manžel, ale nejsem násilník.“

Proces by se měl podle webu norské televize NRK odehrát u okresního soudu Sör-Rogaland od 24. března a protáhnout by se měl do května.

Podle aktuálních výsledků se ale Jakob od nepříjemných záležitostí dokáže izolovat.

„Všichni tři bráchové se umí uzavřít do bubliny. Myslím si, že tohle vůbec neřeší,“ říkal během mistrovství republiky Filip Sasínek, jenž při letošním světovém rekordu Ingebrigtsena na míli a patnáctistovce v Liévin závod rozbíhal.

„Dívají se jen na sebe. Když má někdo dotaz, tak ho odpálí. Jedou si svoje, chtějí být nejlepší a myslím, že se jim to daří,“ dodával český mílař, který se dostal i do Nankingu, kde po sympatickém výkonu, když vedl skupinku, vypadl v rozběhu. „Před Jakobem obrovská úcta. Ví na čem je a co chce. Něco podobného bych chtěl zkusit, dostat se do bodu, kdy víte, že na to máte a pak to risknout.“

Tým teď vede nejstarší Henrik a stará se aby měl mladší brácha komfort. „Po světovém rekordu jsem s Jakobem prohodil jen pár slov. Jakob měl spoustu rozhovorů a dostat se k němu není moc lehké. Víc se proto dá bavit s Henrikem,“ říkal Sasínek.

Nor Jakob Ingebrigtsen po závodu Diamantové ligy v Bruselu.

Henrik si pochopitelně nemohl nechat ujít ani Jakobovo sobotní vystoupení v Nankingu. A i on se těší, co ještě v neděli předvede.

Stejně jako nedávno v Nizozemsku double?

Pokud by skutečně uspěl, získal by ho na těchto tratích jako druhý atlet v historii. Dosud ho zvládl jen Etiopan Haile Gebrselassie v roce 1999.

„Patnáctistovku bych běhal asi radši, trojka je moc dlouhá. Ale zase je na ní početnější konkurence a máte víc možností taktizovat a hledat si pozice. Takže těžké rozhodování,“ zamýšlel se Ingebrigtsen v Číně. „Taky na patnáctistovku nemám moc rád rozcvičení, které je intenzivnější. Ale zase závody mě na ní baví. A to je i to, co budu chtít dělat v neděli. Budu se bavit.“

Co se v tomto případě zpravidla děje, už víte.