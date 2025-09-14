Jak vypiplat českou sprinterku? I prvky z tenisu či lyží, prozrazuje kouč Maňasové

Michal Koubek
  18:10
Od našeho zpravodaje v Japonsku - Ještě než mistrovství světa v Tokiu vypuklo, byl si Ivo Pištěk se svěřenkyní Karolínou Maňasovou prohlédnout Nový národní stadion. Stál na ploše, udílel pokyny, rozhlížel se po tribunách, z tréninku odcházeli až mezi posledními.
Fotogalerie2

Zklamaná Karolína Maňasová po nepovedeném rozběhu na mistrovství světa. | foto: ČAS/Soňa Maléterová

To víte, že si vzpomněl. Jak talentovou sprinterku před třemi roky převzal a sama mu o sobě povídala, že je na dně. Jak ji trápily zdravotní trable, neběhalo jí to, její časy se ztrácely v průměru a vůbec přemýšlela, co dál.

Teď? V červnu se v Bergenu stala mistryní Evropy do třiadvaceti let, loni si na kontinentálním vrcholu dospělých v Římě střihla finále, na olympijských hrách v Paříži byla v semifinále, útočí na české rekordy a v sobotu si v japonské metropoli odškrtla i premiérovou účast mezi elitou na světovém šampionátu.

Že jí nevyšel podle představ? Že skončila už v rozběhu v čase 11,37, za což si pořádně vyčinila? Pochopte to. Vždyť je jí teprve jednadvacet. Do vedlejších bloků zaklekly sokyně jako Britka Dina Asherová-Smithová, Polka Ewa Svobodová či jamajská vycházející superstar Tina Claytonová, čerstvá vicemistryně světa. Stadion hlásil vyprodáno, přes šedesát tisíc lidí. Koho by to nesemlelo!

Staněk byl ve finále MS poslední. Nedařilo se ani Maňasové a končí také tyčkaři

„Letošní sezonu jsme směřovali k Evropě třiadvacítek,“ předesílal dvaašedesátiletý trenér. „Samozřejmě že v okamžiku, kdy se dostala na mistrovství světa, jsme chtěli odvést maximum i zde. Ale už jde o bonus, o třešničku na dortu.“

Právě Pištěk má na jejím progresu enormní podíl. Maňasová dokonce poví: „Všechno připisuju jemu. Udělal se mnou kus práce, má na mých výkonech největší zásluhu.“

S žádostí o pomoc se na něj obrátila v roce 2022 po zmíněných problémech. Pištěk si první setkání moc dobře vybavuje: „Strašný. Byla lehčí o šest kilo, stovku dávala za dvanáct sekund. Sama říká, že byla troska, byť já bych to až tak neviděl. Minimálně hlavu už tehdy měla srovnanou.“

Pištěk dřív působil jako kondiční kouč tenisových hvězd Barbory Krejčíkové a Karolíny Muchové či alpské lyžařky Gabriely Capové. V mládí byl nicméně sprinterem a časem 10,35 se na stovce dělí o desáté místo českých tabulek.

Rozběh na 100 metrů na MS v Tokiu. Vlevo je česká reprezentantka Karolína Maňasová. Vedle ní běží Rosemary Chukwumaová z Nigérie a Dina Asherová-Smithová z Velké Británie.

Návrat k tomuto sportu ho zlákal, domluvili se. Nařídil si ovšem, že na atletický trénink půjde trochu jinak a spojí ho s těmi nejlepšími prvky z tenisu a lyžování. „Hlavní je, že se v obou sportech pracuje v týmech,“ má jasno.

Skupinu postavil kolem jejích rodičů, nechybějí fyzioterapeut, masér, v Ostravě má lékaře. Zkrátka aby se kdykoliv, když je něco potřeba, měla na koho obrátit. „Ne, že někam zavoláte a jdete do čekárny. Aby se jí každý snažil hned pomoci,“ popisuje.

Samozřejmě jí jinak nastavil i trénink. Maňasová popisovala, že se nejprve vrátila o několik let zpátky. „První dva měsíce jsme skoro neběhali, dali jsme se do toho úplně od začátku. Ale celou dobu jsem trenérovi věřila,“ vykládá.

Její oddanost rok od roku narůstá. Na šedesátce v hale je už časem 7,10 sekundy českou rekordmankou, na venkovní stovce ji výkonem 11,11 dělí dvě setiny od domácího maxima legendární Jarmily Kratochvílové a Pištěk přikyvuje: „Můžu to říct otevřeně: Cílíme na něj.“

Odměnou je pro ně účast na velkých akcích. V Paříži se Pištěk nevešel na soupisku, Tokio pro něj tedy s Maňasovou představovalo významnou premiéru. „Velké zadostiučinění,“ hřálo ho. „Po třech letech spolupráce stojí vedle takových hvězd. Ne, že si to užívám, chci, aby vždycky běžela co nejlíp. Ale pro tohle to děláme. Ne, abyste běhali v Jablonci, v Chebu, ve Zlíně, ale v Tokiu, v Paříži, na velkých stadionech. Je to její život. A já jsem tu od toho, abych jí pomohl.“

Pokud bude spolupráce dál fungovat takhle, Maňasová možná za pár let nad nezdarem v Tokiu jen mávne rukou.

Jak vypiplat českou sprinterku? I prvky z tenisu či lyží, prozrazuje kouč Maňasové

