Boty jako pírko, věda a kvanta sacharidů. Jak maraton vstoupil do éry rekordů

O deset sekund? Dvacet? Ještě víc? Až tak skvěle měla závod rozběhnutý a jako stroj stupňovala tempo.
Jenže pak se její krok najednou změnil. Zpomalila, začala kulhat a ve tváři se jí objevil bolestivý výraz. S přetrženou Achillovou šlachou nakonec proťala pásku v čase 2:11:04.
Že i přes zranění slavné klání vyhrála a zapsala třetí čas ženské maratonské historie? Že před pár lety by byl tento výkon považovaný za snový? To jí bylo málo. Za cílem klesla na zem, snažila se vstřebat obrovské zklamání a ani objetí od legendárního krajana Haileho Gebrselassieho ji neutěšilo.
Nejde jen o souboj běžců, ale právě i výrobců bot či sportovní výživy. Každý chce ukázat: My jsme ti nejlepší.