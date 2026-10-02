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Boty jako pírko, věda a kvanta sacharidů. Jak maraton vstoupil do éry rekordů

Michal Koubek
  12:00

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Vítězku Tigist Assefaovou museli při odchodu z cílové rovinky podpírat lékaři. | foto: AP

Zdálo se to už jen jako formalita. Ještě na čtyřicátém kilometru nedělního Berlínského maratonu mířila Etiopanka Tigst Assefaová neochvějně za světovým rekordem. Už se spíš řešilo, o kolik dva roky staré maximum Keňanky Ruth Chepngetichové 2:09:56 pokoří.

O deset sekund? Dvacet? Ještě víc? Až tak skvěle měla závod rozběhnutý a jako stroj stupňovala tempo.

Jenže pak se její krok najednou změnil. Zpomalila, začala kulhat a ve tváři se jí objevil bolestivý výraz. S přetrženou Achillovou šlachou nakonec proťala pásku v čase 2:11:04.

Že i přes zranění slavné klání vyhrála a zapsala třetí čas ženské maratonské historie? Že před pár lety by byl tento výkon považovaný za snový? To jí bylo málo. Za cílem klesla na zem, snažila se vstřebat obrovské zklamání a ani objetí od legendárního krajana Haileho Gebrselassieho ji neutěšilo.

Nejde jen o souboj běžců, ale právě i výrobců bot či sportovní výživy. Každý chce ukázat: My jsme ti nejlepší.

Patrik Vebr

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Zlín vs. ProstějovFotbal - - 2. 10. 2026:Zlín vs. Prostějov //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.95
  • 2.20
  • 8.50
Ružomberok vs. OpavaFotbal - - 2. 10. 2026:Ružomberok vs. Opava //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.70
  • 2.80
  • 2.15
Pardubice vs. ŽižkovFotbal - - 2. 10. 2026:Pardubice vs. Žižkov //www.idnes.cz/sport
Živě4:0
  • 1.28
  • 5.27
  • 8.49
Mladá Boleslav vs. PříbramFotbal - - 2. 10. 2026:Mladá Boleslav vs. Příbram //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.23
  • 5.92
  • 9.50
Program a výsledky
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Výsledky

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