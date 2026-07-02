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Třetí nejrychlejší stovka historie nehledě na vítr. Olympijský šampion se připomněl

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  10:42

Lamont Marcell Jacobs slaví vítězství ve finále stovky na ME. | foto: AP

Olympijský vítěz z Tokia Ital Marcell Jacobs zaběhl na atletickém mítinku v rakouském Eisenstadtu s nedovolenou podporou větru třetí nejrychlejší stovku historie za 9,67 sekundy. Do zad mu foukal vítr o rychlosti 4,1 m/s. Povolená podpora je 2 m/s.

Rychlejší než Jacobs byl jen legendární Jamajčan Usain Bolt, kterému se to povedlo v regulérních podmínkách. Jeho světový rekord z mistrovství světa v Berlíně v roce 2009 má hodnotu 9,58 sekundy. Na olympijských hrách v Londýně o tři roky později získal Bolt zlato výkonem 9,63 sekundy.

Jacobs ve středu porazil o devět setin Brita Romella Glavea. Třetí byl v čase 9,83 světový rekordman v běhu na 400 metrů Jihoafričan Wayde van Niekerk.

„Slyšel jsem, že dráha v Eisenstadtu je rychlá, a teď jsem se sám přesvědčil, že patří k nejrychlejším na světě,“ řekl Jacobs na webu Rakouského atletického svazu.

V rozběhu dosáhl český sprinter Dan Kováč s nedovolenou podporou větru času 10,27 sekundy. Jeho osobní rekord je 10,30.

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