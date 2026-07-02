Třetí nejrychlejší stovka historie nehledě na vítr. Olympijský šampion se připomněl

Rychlejší než Jacobs byl jen legendární Jamajčan Usain Bolt, kterému se to povedlo v regulérních podmínkách. Jeho světový rekord z mistrovství světa v Berlíně v roce 2009 má hodnotu 9,58 sekundy. Na olympijských hrách v Londýně o tři roky později získal Bolt zlato výkonem 9,63 sekundy.
Jacobs ve středu porazil o devět setin Brita Romella Glavea. Třetí byl v čase 9,83 světový rekordman v běhu na 400 metrů Jihoafričan Wayde van Niekerk.
„Slyšel jsem, že dráha v Eisenstadtu je rychlá, a teď jsem se sám přesvědčil, že patří k nejrychlejším na světě,“ řekl Jacobs na webu Rakouského atletického svazu.
V rozběhu dosáhl český sprinter Dan Kováč s nedovolenou podporou větru času 10,27 sekundy. Jeho osobní rekord je 10,30.