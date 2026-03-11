Uběhnout maraton pod dvě hodiny? Uganda se už těší, Kiplimo je blízko

Pětadvacetiletý ugandský vytrvalec v neděli vylepšil výkon Yomifa Kejelchy o deset sekund na 57 minut a 20 sekund.
Kiplimo přitom ohromil už loni v únoru v Barceloně, kde jako první člověk na světě proťal pásku v čase začínajícím číslicí 56. Posun v tabulkách o neuvěřitelných 48 sekund však nesplňoval regule Světové atletiky. Kiplimo podle ní běžel příliš blízko za vodícím vozem a získal tak výhodu díky vzduchové kapse. A tak se vrátil na místo, kde v roce 2021 už jednou světové maximum vytvořil.
„Jsem hodně šťastný, že jsem rekord znovu překonal. Už po prvních deseti kilometrech jsem si myslel, že je to možné. Snažil jsem se pak poslední dva kilometry tlačit na tempo,“ líčil spokojeně.
Mnohem větší pozornost ale loni poutal na dvojnásobné distanci. Na prestižním maratonu v Londýně skončil hned při debutu druhý a major v Chicagu už v sedmém nejrychlejším čase všech dob opanoval. Zlepšení na výsledných 2:02:23 v tak krátké době je zcela nevídané.
Kiplimovi přitom mnozí vyčítali, že se na maraton začíná specializovat příliš brzy, průměrný věk vytrvalců se ale v posledních letech neustále posouvá. Rozhodl se proto odstoupit z přípravy na zářijové mistrovství světa v Tokiu, aby měl víc času na vyladění formy pro Chicago. Nejenže pak v říjnu vyhrál jeden z šesti nejprestižnějších maratonů planety, ale od historického rekordu ho navíc dělila jen minuta a 48 sekund.
Přitom vyrůstal ve skromných podmínkách, na farmě v Kweenu. V nadmořské výšce okolo 1 900 metrů si však odmala budoval obrovskou kapacitu plic, každé ráno totiž musel běhat pět kilometrů do školy.
V jedenácti pak začal trénovat se staršími nevlastními bratry Robertem Chemongesem a Victorem Kiplangatem, pozdějšími vynikajícími maratonci. Neustále se zlepšoval, až v roce 2016 dostal možnost připravovat se v Itálii na olympijské hry v Rio de Janeiru. Přestože tam coby patnáctiletý nepostoupil do finále na 5 000 metrů, trenér Giuseppe Giambrone mu tehdy řekl: „Jednou budeš patřit mezi nejlepší na světě.“
A měl pravdu! V době, kdy Kiplimo maturoval, byl už juniorským mistrem světa v krosu a dvojnásobným medailistou z dráhové desítky.
Na olympijských hrách v Tokiu v roce 2021 pak získal na desetikilometrové distanci bronz a na světovém šampionátu v Eugene o rok později stříbro. Přesto ho to vždy táhlo nejvíc na asfalt. Skvělé časy na něm běhal ještě před nástupem revolučních karbonových bot. Právě s nimi Eliud Kipchoge v roce 2019 ve Vídni zaběhl jako první v dějinách maraton pod dvě hodiny. Nešlo však o běžný závod, speciální okruh a neustálé střídání vodičů znamenalo, že rekord nemohl být oficiálně uznán. Nicméně legendární Keňan ukázal, že v budoucnu to někdo jistě dokáže.
Tím mužem měl být Kelvin Kiptum – extratalent, kterému v Chicagu 2023 k mytické metě chybělo už jen 36 sekund. Čtyři měsíce nato ale v pouhých 24 letech tragicky zahynul při autonehodě.
A tak opět vyvstala otázka: Kdo se stane vyvoleným, který tempem 2 minuty a 50 sekund na kilometr uběhne oněch 42 195 metrů?
Nejblíž k tomu má věkem i formou právě hvězdný Uganďan. Už 26. dubna v Londýně může magickou hranici znovu atakovat.