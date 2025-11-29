Páté triumfy pro favority. Kovář a Hrochová vládli na krosovém šampionátu

Devětadvacetiletý běžec pražské Dukly zvítězil na sedmikilometrové trati s náskokem 25 sekund před Martinem Zajícem a oslavil pátý titul v řadě. Vícekrát na českých šampionátech vyhrál jen Milan Kocourek, který má sedm zlatých medailí.
Zajíc, který letos na Běchovicích vybojoval popáté v řadě titul na silniční desítce, se na krosovém mistrovství představil po pěti letech a získal první medaili.
Také Hrochová potvrdila roli favoritky, druhou Ivu Gieselovou porazila o 41 sekund. Po loňské absenci účastnice olympijských her v Tokiu a Paříži navázala na krosové triumfy z let 2020 až 2023.
„Snažila jsem se jít od začátku svižně. Na tom bahně je v zatáčkách lepší, když je tam člověk sám a pohlídá si to,“ řekla devětadvacetiletá vytrvalkyně Škody Plzeň.
Mílařské tituly získali Jakub Davidík a Anna Málková, která loni ovládla vytrvalecký závod.
