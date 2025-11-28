V Holešově na Zlínsku, kde se závod koná, bude 29letý běžec opět pomýšlet na vítězství. „Věřím, že zvládnu vyhrát. Na kros jsem odtrénoval potřebné kilometry a v terénu běhám celý rok.“
Budete kromě výhry cílit třeba i na konkrétní čas?
To asi úplně ne, protože v krosu je čas spíš orientační. Tratě i terén se při závodech každý rok dost liší, takže by to bylo těžké. Můj hlavní cíl je podat výkon, za který se budu moct postavit.
Věnujete se více disciplínám, dokážete říct, kterou máte nejradši?
Z běžeckých disciplín mám nejraději právě trailové a horské běhy. Líbí se mi, že při nich jsem v přírodě a jsou hodně všestranné.
V čem vidíte největší výhodu toho, že děláte více disciplín?
Určitě v rozmanitosti. V různých disciplínách získávám odlišné dovednosti a zkušenosti. Celkově mě to dělá odolnějším sportovcem, což může mít vliv i na lepší zdraví.
A také na mentální stránku, že?
Určitě. Běh je pro mě koníček, proto se snažím, aby mě především bavil a abych si u něj mentálně odpočinul.
Máte náročné povolání, děláte tělocvikáře u armády. Co vaše práce obnáší?
V armádě pracuju jako důstojník skupiny speciální tělesné přípravy, takže zastávám pozici vojenského tělocvikáře. Mám na starosti celkovou fyzickou přípravu vojáků na útvaru, přezkoušení z tělesné přípravy, tvorbu pohybových programů nebo sportovních akcí.
Proč jste si vybral zrovna tuto práci?
Po mé první vystudované vysoké škole jsem se chtěl ještě věnovat běhu, ale zároveň být trochu zabezpečený. Tak jsem šel na vojenský obor Fakulty tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově, díky kterému jsem získal odbornost být tělocvikářem v armádě. Na tomto povolání se mi líbí kombinace sportu a práce v kanceláři.
Musíte někdy kvůli práci omezit běžecké tréninky?
Vždy jsem se snažil skloubit běh i s kurzy a různými cvičeními, což nebylo vůbec jednoduché. Také jsem vždy čerpal veškerou dovolenou na soustředění, závody a reprezentační akce. Ale do budoucna to asi nebude úplně udržitelné.
Rozumím. Co jste se díky této práci naučil sám o sobě?
Že toho zvládnu opravdu hodně. Vyzdvihl bych především možnost naučit se novým pohybovým dovednostem v oblasti lezení, plavání, boje z blízka, přežití, přesunů, lavinové problematiky a spoustě dalších aktivit.
Jaké je vojenské prostředí?
Inspirativní. Dává mi možnost se neustále hýbat a věnovat se sportu, ať už samotnému, nebo s vojáky na výcviku. Stále se tak mohu pohybovat mezi sportovně založenými lidmi a ukazovat ostatním sport v tom zábavném světle.
Zpátky ke krosu, co je váš nejhezčí zážitek?
Vždy rád vzpomínám na pěkné tratě a zajímavá místa v přírodě, na kamarády a na technickou stránku, kterou kros většinou vyžaduje.
A co světový šampionát v horských a trailových bězích ve Španělsku?
Atmosféra tam byla fakt skvělá, je to taková trailová olympiáda. Navíc prostředí je velmi přátelské, takže mám všude hodně známých a kamarádů. Tenhle sport mám opravdu rád.