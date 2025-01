Koulař Staněk zahájil sezonu výkonem 20,49. Dálkař Juška skočil 794 cm

„Malinko jsem si přetížil prsní sval a bylo by zbytečný, abych tady ‚křečil‘ k jednadvacítce, když bych asi stejně vyhrál. Jsem rád, že i přes to, jak jsem házel opatrně a technicky ne úplně dobře, to ukázalo, že je to dobrý. Loket mě nebolí,“ řekl Staněk ve videonahrávce českého svazu. Jablonecký mítink vyhrál posedmé, za 20 metrů se dostal jako jediný.

V pořadí 52. ročník mítinku zařazeného do bronzové kategorie World Indoor Tour ozdobil i Juška. Olympijský finalista se ve třetí sérii přiblížil na šest centimetrů k osmimetrové hranici a přesně zopakoval loňský vstup do sezony.

„Jel jsem sem hlavně pro potvrzovací limit pro Evropu, což se povedlo,“ pochvaloval si Juška, jehož potěšil i pokus z druhé série, při kterém s malým přešlapem dolétl podle vlastního odhadu zhruba o 10 až 15 centimetrů dál. „Blýská se snad na lepší časy zase,“ dodal český rekordman.