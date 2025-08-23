Z Bruselu honem do Jablonce pro titul. Tyčkařka Švábíková pošesté ovládla MČR

Soutěž tyčkařek na republikovém šampionátu začala zhruba 14 hodin poté, co Švábíková doskákala v Bruselu. Česká rekordmanka začínala na 426 centimetrech. Napoprvé shodila a při dopadu dokonce zlomila laťku, takže se soutěž na chvíli zpozdila, než pořadatelé zajistili novou.
Výšky 438 i 448 cm zvládla favoritka napoprvé a pak pokračovala ještě na 453, které přeskočila na druhý pokus. Až potom v chladném počasí soutěž ukončila.
Po závodě uznala, že dva starty v tak rychlém sledu byly rizikové. „Já jsem si taky říkala, že pokud bych se necítila dobře, něco mě bolelo, tak že to nechám být,“ řekla.
Nejdříve si myslela, že skočí jen základní výšku a odstoupí. „Ale abych byla upřímná, tak jsem se necítila úplně špatně. Rozběh nebyl ideální, trochu jsem to dřela, bylo to unavené, ale skákalo se mi poměrně dobře. Tak jsem si řekla, že si můžu skočit osobák z dvanácti (kroků), což se nakonec stalo. Jsem za to ráda. Hlavně jsem ráda, že jsem to všechno ve zdraví úspěšně dokončila,“ oddechla si.
Šestým venkovním titulem Švábíková vyrovnala svoji trenérku Jiřinu Ptáčníkovou. Rekordmankou je v této disciplíně se sedmi tituly Daniela Bártová.
Republikový šampionát po pátečních soutěžích kladivářů v Srnčím dole pokračuje na stadionu Střelnice. Dopolední blok byl vedle několika technických disciplín vyplněný rozběhy. Na stovce postoupila do finále favorizovaná mistryně Evropy do 23 let Karolína Maňasová. Na 100 metrů překážek se blýskla časem 12,96 sekundy Ester Bendová, měla ale nedovolenou podporu větru 2,7 metru za sekundu.
Další závodní blok začne v 16:00.