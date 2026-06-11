Dvacetiletá kometa. Tharp překonal 14 let starý světový rekord na 110 m překážek

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  8:59
Dvacetiletý Američan Ja'Kobe Tharp zaběhl světový rekord na 110 metrů překážek. Hned v rozběhu na univerzitním šampionátu NCAA v Eugene se blýskl časem 12,75 sekundy.

Ja’Kobe Tharp vítězí nad konkurencí. | foto: Kirby Lee, Image of sport / Alamy Profimedia.cz

Juniorský mistr světa z roku 2024 o pět setin vylepšil téměř 14 let staré dosavadní maximum krajana Ariese Merritta, olympijského vítěze z Londýna 2012.

„Věděl jsem, že to v nohách mám. Ale před tímhle závodem to na mé bingo kartě rozhodně nebylo, ani náhodou,“ řekl Tharp.

S povolenou podporou větru 1 m/s ubral ze svého osobního rekordu plných 26 setin. S časem 13,01, kterého dosáhl loni v srpnu při triumfu na mistrovství USA rovněž na ikonickém stadionu Hayward Field v Eugene, mu dosud patřilo v historických tabulkách 32. místo.

„Šel jsem celkem rychle. Poslední tři překážky byly trochu ošemetné. Říkal jsem si: ‚Páni, je to docela fofr.‘ Čekal jsem čas 12,97 nebo 12,98. Ale když jsem to viděl, ztratil jsem řeč,“ uvedl Tharp. „Připadalo mi to rychlé, ale upřímně, všechny moje závody mi přijdou rychlé.“

Středeční rozběhy ovládl Tharp s náskokem 27 setin. Finále, v němž bude obhajovat loňský titul, ho čeká v pátek.

„Snažím se soustředit na to, co je přede mnou. Musím to tu ještě dokončit za dva dny,“ prohlásil finalista loňského mistrovství světa v Tokiu, kde obsadil šesté místo časem 13,31 sekundy.

Na americkém univerzitním šampionátu padl podle agentury AP světový rekord v individuální disciplíně po 50 letech. V roce 1976 se o něj postaral výškař Dwight Stones.

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MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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