Považuju to za svinstvo, říká bývalý trenér Drahotové o dopingovém obvinění

Přestože se Ďurdiaková náročným kláním kolem poděbradské kolonády protrápila, obsadila devátou příčku a nesplnila dílčí cíl v podobě kvalifikačního limitu na světový šampionát v Oregonu 2022, trenér Piták ji chválil za příkladné nasazení.

„Upřímně řečeno, prvních pět kilometrů jsem měl strach, že bude problém, aby vůbec závod dokončila,“ poznamenal Piták. „Ale Terka tendenci vzdát neměla, což bych jí určitě přičetl k dobru.“

Jak tedy její výkon hodnotíte?

Od prvního kilometru se trápila tak, jak jsem ji dlouho neviděl. Tréninkově jsem to s ní asi trochu přetáhl, když jsme si nechávali dělat krevní testy, tak vyšla poměrně vysoká míra únavových faktorů. V reakci na to jsme poslední tři dny stáli, ale evidentně to nestačilo. Nicméně na to, jak první tři kilometry vypadaly bídně, tak to ještě dopadlo relativně slušně.

Ano, za limitem zaostala jen o tři minuty a osm vteřin.

O limit nám ani tolik nešlo, kdyby šla opatrně na něj, tak by ho nejspíš dala. Spíše to byla dílčí část přípravy na Tokio. Uklidňoval jsem ji, že je dobrá, když i ve špatném stavu dokáže zajít takový výkon.

Nebyla pro ni přeci jen porce 35 kilometrů v porovnání s obvyklou dvacítkou příliš?

Je to velký rozdíl, časově je to malinko delší běžecký maraton. Asi věděla, co může čekat, právě proto jsem se bál, aby jí kolem patnáctého kilometru nenapadlo říct, že to nemá smysl a že by od toho šla pryč. Pozitivně jsem hodnotil, že na trati vydržela, i když nepředvedla to, co chtěla. Před sezonou bylo jejím hlavním cílem dostat se na olympiádu a držet fazónu celý rok i se závodní váhou je problém.

Na začátku loňského roku k vám přišla jako bývalá akvabela, triatlonistka a tehdejší maratonská běžkyně. Věřil jste, že se na hry dostane?

Ani náhodou by mě to nenapadlo. Ani v Dudincích jsem nevěřil tomu, že by mohla dát ostrý limit, myslel jsem si, že se tam budeme cpát přes žebříček. Terka dala to, na co v tu chvíli ani neměla natrénováno.

Jak se vůbec zrodila vaše spolupráce?

Přebíral jsem ji jako maratonkyni a jelikož pořád mluvila o olympiádě, říkal jsem jí, že v maratonu se na ni nedostane. A tak když s námi byla na jednom soustředění, začala zkoušet chůzi a holt nějak plynule přesedlala.

Jaké byly začátky?

Nejprve pokyny nevstřebávala, dokonce jsem si myslel, že to vůbec nepůjde. Ale po soustředění byla měsíc a půl sama doma a najednou měla techniku zvládnutou. Dal jsem klobouk dolů a řekl jsem, že jdeme do toho.

Zatím vaše spolupráce vychází, vidíte ještě prostor pro zlepšení?

Funkčně prostor je, jen nevím, na kolik to zvládne nebo nezvládne technicky. Přeci jenom lépe se učí teenager... Ale myslím, že zejména na 35 kilometrech rezervy jsou.

Proto jste jí v Poděbradech připomínal, ať má hlavu zvednutou?

Byla zlomená jak vzduchovka, nechutnalo jí to. Začínala zavírat oči a pak kličkovala, blbě dýchala. Zkrátka jí pochodovaly nervy.

Jak se budete připravovat na Tokio?

Terka teď odlétá na dva týdny na Mallorku na volnější tréninkovou dovolenou s doplňkovými sporty, aby si dala nohy dohromady, a až se vrátí, tak už to pomalinku začneme směřovat k olympiádě.

Kauza Drahotová o co jde Česká chodkyně měla na konci července 2018 pozitivní dopingový nález: zvýšenou hladinu testosteronu. Tehdy byl jejím trenérem právě Ivo Piták. Případ vyšel najevo před měsícem, Drahotová vinu odmítá.

Jak sledujete kauzu své dnes už bývalé svěřenkyně Anežky Drahotové?

Pro mě je obvinění z pasu trochu postavené na vodě, hraje se s tím, že je pravděpodobné, že mohla použít zakázanou látku. Přitom u civilního soudu by tohle nikdy nemohlo projít. Jedna špičková endokrinoložka nám řekla, že to obvinění, které dodnes oficiálně nedržíme v ruce, je trošku odhad a velmi odvážná konstrukce. Věřím, že odborně to dokážeme podložit natolik, že Anežka bude očištěna.

Jste stále v kontaktu?

Pracujeme na tom společně, telefonovala mi a dala mi i přístup do těch věcí. Je to těžké, stejně jako kdysi třeba pro Romana Kreuzigera, kterého asi připravili o dva nejlepší roky života, když mu bylo 27 a 28, tak čekal na vyjádření. S touto presumpcí viny mi přijde, že se vracíme někam do středověku. Připomíná mi to církevní soud, který pak dotyčného předal světskému k potrestání.

A jak celou situaci snáší?

Je mi jí upřímně líto, psychicky ji úplně rozhodili. Z hlediska Světové antidopingové agentury to považuju za svinstvo.