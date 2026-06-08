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Máme Jarmilu! křičel kouč na Maňasovou. Rekordmanka zlepšila bench i vytrvalost

Jiří Seidl
  9:00
Díval se na časomíru. Pak na výsledkovou tabuli. Načež trenér Ivo Pištěk křičel na Karolínu Maňasovou: „Máme Jarmilu!“ Sprinterka SSK Vítkovice ve čtvrtek na mítinku v rakouském Sankt Pöltenu v rozběhu na 100 metrů byla v cíli za 11,08 vteřiny. Nevěřila.
Karolína Maňasová (vpravo) během semifinálového závodu na 60 metrů na halovém...

Karolína Maňasová (vpravo) během semifinálového závodu na 60 metrů na halovém MS v Toruni | foto: AP

Karolína Maňasová v rozběhu šedesátky po boku Jonielle Smithové a Jael...
Karolína Maňasová na loňském MČR v hale.
Karolína Maňasová v rozběhu na mistrovství světa.
Karolína Maňasová při svém rozběhu na mistrovství světa.
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„Neviděla, kolik běžela,“ usmál se Pištěk. „Také jsem si říkal, že to není možné, ale jak jsem uviděl oficiální čas, znovu jsem po ní radostně řval.“

Maňasová po 45 letech překonala český rekord Jarmily Kratochvílové, který byl 11,09 vteřiny.

„Oba jsme po závodě seděli a koukali na sebe. Nebyly to žádné velké emoce, že bychom skákali radostí a objímali se. Jako bychom tomu pořád nevěřili,“ vyprávěl Pištěk.

Rekord Kratochvílové překonán. České maximum na stovce vylepšila Maňasová

Leč to nebylo vše. Maňasová vyhrála i finále, a to v senzačním čase 11,01 před zkušenou Němkou Rebekkou Haaseovou (11,04) a Rakušankou Isabelou Poschovou (11,10).

„To je úplná fantazie,“ prohlásil trenér. „Potěšilo mě už to, že porazila Rebekku, jejíž osobní rekord je 10,93. A podle mě Kája vytáhla k národnímu rekordu třetí Rakušanku, obě se jí držely zuby nehty. Krásný závod.“

Maňasová je pověstná výbornými starty. „Tentokrát je však v rozběhu ani ve finále neměla úplně ideální,“ všiml si Pištěk. „Jak do nich dává takovou tu ránu, tak jako by teď vyšlápla hodně do boku, skoro do vedlejší dráhy.“

Karolína Maňasová v rozběhu šedesátky po boku Jonielle Smithové a Jael Bestueové.

Dvaadvacetiletá atletka začátkem sezony říkala, že potřebuje zapracovat na posledních dvaceti metrech. „Tam je moje slabina,“ uvědomovala si. „Na tom jsme dělali už v hale, je potřeba, aby v té poslední fázi závodu zůstala uvolněná,“ připomněl trenér. „A zlepšení v závěru běhu potvrdila v St. Pöltenu. Důležité byly i příznivé podmínky, že nefoukalo proti ní jako loni.“

Kouč připustil, že už příprava naznačovala, že by mohla letos letitý rekord překonat. „Extrémně rychle běhala tempovou vytrvalost, což u ní není zvykem,“ uvedl. „Vždycky jsem nadával, že dvoustovky a delší tratě, které nemá ráda, běhá hrozně pomalu. Vždycky jsem kroutil hlavou, proč není rychlejší.“

Letos byl spokojený. „A na to jsme navázali velice kvalitní rychlostní vytrvalostí,“ dodal. „Tu na tréninku nikdy neběhala tak rychle. Vždycky se jakoby šetřila, ale letos ne. To jsem si uvědomil, že může běžet rychle.“

Trenér Ivo Pištěk.

V tom ho utvrzovaly i květnové silové ukazatele. „Hodně jsme se zaměřili na práci paží, protože mívala podle mě ruce vždycky nízko, a tak jsme chtěli vršek jejího těla trošku posílit,“ uvedl Pištěk.

A to se povedlo, když v bench pressu zvedla 80 kilogramů... „To je její osobák, neuvěřitelné, když váží padesát dva kilo,“ podotkl Pištěk.

Takže teď meta 11 vteřin? „Ježíši Kriste... Je mi jasné, že takové otázky budou přicházet, ale chci Káju před tím tlakem chránit,“ odpověděl trenér.

S úsměvem ale přiznal, že když se svěřenkyní na tréninku mezi cvičeními před odjezdem do Rakouska rozmlouvali, tak jí říkal: „Pojedeme do St. Pöltenu, tam zaběhneš český rekord a pak půjdeš pod jedenáct vteřin...“

Dodal, že to pochopitelně myslel s nadsázkou.

„Pořád chceme zůstat pokorní, s nohama na zemi, i když zní krásně, že Kája je momentálně nejrychlejší Evropanka...“

To bude moci potvrdit 16. června doma na Zlaté tretře Ostrava, kde bude favoritkou Polka Ewa Swobodová s osobním rekordem 10,94 vteřiny.

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Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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