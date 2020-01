Už nebudu Šedivá, rozhodla se oštěpařka. Stala se z ní Gillarová

Kdepak, tajuplný příběh změny jejího příjmení je mnohem zamotanější. „Tatínek slíbil, že když postoupím do finále, tak si maminku konečně po pětadvaceti letech vezme. Tak doufám, že to klapne,“ prozradila Irena Šedivá svou extra motivaci při evropském šampionátu v létě 2018.



Soutěž v Berlíně zvládla úspěšně, čímž se jí podařilo vytvořit na rodiče požadovaný tlak.

„Štěstí bylo, že se mi o tom povedlo promluvit před novináři v mix zóně, takže už nešlo couvnout, protože ta zpráva vyšla v médiích,“ líčila Irena Šedivá. „Aby se naši vzali, to už jsem si přála od školky. Ale úplně na to už nevěřili, takže ta svatba nehrozila.“

Nicméně slib z mistrovství Evropy byl platný.

Oštěpařka od té doby závodila na dalších velkých šampionátech, podařilo se jí vylepšit osobní maximum, jen ta očekávaná veselka stále nepřicházela.

Až nedávno, na podzim 2019, se někdejší studentka univerzity v americké Virginii dočkala. „Mamce to trvalo asi rok, než souhlasila,“ prozradila oštěpařka pražské Dukly, která během kariéry závodila též za Beroun či Kolín.

Já na to šla jinudy

S velkou změnou v životě rodičů přistoupila i k té své. Dosud totiž nosila příjmení po mamince.

„Odkládám jméno Šedivá, které jsem měla po mamce. Slíbila jsem, že si konečně vezmu příjmení mého táty, a musím říct, že to je fajn pocit. Takže v době, kdy se kamarádky vdávají a mění příjmení, já na to šla jinudy, provdala rodiče a měním si ho taky,“ pochlubila se minulý týden sympatická atletka, nyní už Irena Gillarová.

V roce 2020 na ni čekají i další výzvy. Samozřejmě především ty sportovní. Cílem je účast na vyhlížených olympijských hrách v Tokiu, kam se v létě sjede světová elita.

„Stát se olympionikem, to byl vždycky můj hlavní cíl. Člověk to dělá spoustu let a tohle je vyvrcholení,“ řekla osmadvacetiletá atletka, která se připravuje v trenérské skupině Jana Železného vedle další známé reprezentantky Nikoly Ogrodníkové. „Olympijské nominaci dám všechno. Vnímám, že mám šanci se do Tokia dostat, a je to pro mě hodně emotivní.“

Podobně jako svatba rodičů.