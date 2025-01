Oštěp zahodila. Teď objíždí africké nemocnice, kde Evropana neviděli

Sedmá žena mistrovství Evropy 2018 a finalistka mistrovství světa 2019 se rozloučila s profesionálním sportem ve 32 letech kvůli opakovaným zraněním. Na svém webu o tom informoval Český atletický svaz.

„V první řadě se teď moc těším na operaci ramene. Tenhle problém řeším už čtyři roky a nyní můžu na zákrok bez stresu, že nestihnu další sezonu,“ ulevila si dlouholetá závodnice pražské Dukly.

Kdysi jako fotbalistka střílela spoustu gólů za rodnou Příbram. V juniorském věku skončila šestá na atletickém mistrovství Evropy. Jenže pak se její výkonnostní růst zastavil a sportovkyně s dobrodružnou povahou odešla studovat do USA na Virginia Tech University. Dvakrát vyhrála americký univerzitní šampionát NCAA a v roce 2015 byla třetí na univerziádě. Když se vrátila do Česka, dostala příležitost zapojit se do skupiny legendárního trenéra Jana Železného. „To byla nabídka, která mi změnila život. Snila jsem o tom,“ přiznala.

Svatba rodičů díky sázce

Hned další rok byla sedmá na ME v Berlíně. Tehdejší úspěch v kvalifikaci znamenal i radostnou událost v rodině, protože její otec před kvalifikací slíbil, že si v případě dceřina úspěchu po dlouholetém vztahu konečně vezme její matku. Když na svatbu za rok došlo, změnila si Irena Šedivá příjmení na Gillarová, aby se jmenovala stejně jako rodiče.

Vzápětí si vylepšila osobní rekord na 61,32 metru a skončila dvanáctá na mistrovství světa v Dauhá. Své výsledky v letech 2018 a 2019 považovala jen za začátek průniku mezi absolutní elitu.

„Tehdy jsem si hodně vyčítala, že jsem nepředvedla lepší výkon v Berlíně a nechytila šanci za pačesy ve finále v Dauhá. Měla jsem pocit, že to je teprve startovací blok k ještě lepším výkonům,“ zavzpomínala Irena Gillarová.

Pak ale kvůli různým zraněním následovaly roky trápení. Na olympijských hrách v Tokiu ani na světovém šampionátu v Budapešti nepostoupila z kvalifikace, načež se definitivně rozhodla s vrcholovou atletikou skončit.

Rýsuje se také Mauritánie

V dalším profesním životě se bude věnovat mezinárodním vztahům, které vystudovala. „Momentálně pracuji pro humanitární program Medevac, se kterým jezdíme na mise do Afriky. Konkrétně mám na starosti Pobřeží slonoviny, Senegal a rýsuje se ještě Mauritánie,“ prozradila.

„Jezdíme hlavně do malých vesniček, kde snad v životě neviděli Evropana. Většinu času pak trávíme v nemocnici a na sálech nebo jednáme s místními funkcionáři. Když vidíte, jak těžký život ti lidé mají, není to jednoduché. Ale atletika mi dala hodně síly, abych se z toho nesesypala. Díky tomu mohu být dobrá i v tom, čemu se věnuji teď a co mě naplňuje,“ dodala odhodlaně Irena Gillarová.

Oštěpařka Irena Šedivá na mistrovství Evropy v Berlíně.

Jelikož dosud sportovala prakticky celý život, návrat k oblíbenému náčiní třeba na nějakých menších závodech úplně nezavrhuje.

„Pokud nejsem na misi, tak sedím v kanclu a dá se s nadsázkou říct, že se pomalu učím žít. Zatím mě to docela baví. Je to také stres, ale jiný než ten, když jsem na své tělo vyvíjela tlak se zaměřením na maximální sportovní výkon. Na druhou stranu postupně potřebuji zase sport do svého života zapojit. Třeba si ještě někdy hodím i tím oštěpem.“