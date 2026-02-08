To byly mety! Manuel si opět zlepšila osobní rekord, v Metách doběhla třetí

Juniorská mistryně světa z roku 2024, která loni nemohla závodit kvůli zranění zadního stehenního svalu, nestačila na Norku Henriette Jaegerovou a Slovenku Emmu Zapletalovou.
Jaegerová, která byla loni druhá na halovém evropském šampionátu a třetí na mistrovství světa v hale, se díky výkonu 50,62 zařadila na druhé místo letošních světových tabulek.
Zapletalová oplatila Manuel porážku z Ostravy a časem 50,78 znovu výrazně vylepšila slovenský rekord. Mladá česká čtvrtkařka je momentálně ve světových tabulkách pátá.