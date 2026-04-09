Zemřel legendární diskař Imrich Bugár, světový šampion i olympijský medailista

Autor: ,
7:39, aktualizováno 8:21
Zemřel bývalý reprezentant v hodu diskem Imrich Bugár. Informaci o jeho středečním úmrtí iDNES.cz potvrdil Český atletický svaz. Mistru světa z Helsinek 1983 by bylo v úterý 14. dubna 71 let.
Imrich Bugár na Sportovci roku 2025 | foto: Michal Růžička, MAFRA

Imrich Bugár s trenérem Miloslavem Vlčkem
14 fotografií

Bugár je prvním světovým šampionem v hodu diskem. Už před tím získal na olympijských hrách 1980 v Moskvě stříbro, na další olympiádu do Los Angeles kvůli bojkotu ze strany tehdejšího komunistického Československa nesměl.

V roce 1982 se stal Sportovcem roku, šestkrát byl vyhlášen nejlepším československým atletem roku. Loni v prosinci získal společně s koulařkou Helenou Fibingerovou Cenu Emila Zátopka pro sportovní legendy.

K disku se Bugár dostal poté, co při házené zranil brankáře ranou do kotníku a pak se bál vystřelit. Atletice se jako sportovec věnoval 21 let, pak dalších 30 let působil na Dukle v oddělení zahraničních styků. Jeho výkon 71,26 metru je dodnes platným národním rekordem a řadí ho na dělené 16. místo historických tabulek.

Nucenou neúčast na OH v Los Angeles nesl těžce, protože měl tehdy v olympijské sezoně skvělou formu. „Můj nejslabší výkon v tom roce by v LA stačil na medaili. S Němcem Dannebergem, který tam vyhrál, jsem závodil jedenáctkrát, ani jednou mě neporazil,“ říkal v nedávném rozhovoru pro iDNES.cz.

Přenos olympijského finále sledoval v okně svého panelákového bytu v Libuši, kam si položil matraci. Díval se na německou stanici ZDF a vypil při tom lahev vodky.

Musel pak odjet do Moskvy na hry Družba, které byly pro sportovce socialistických zemí „náhradní“ olympiádou. Kvůli přesunu diskařské soutěže ze soboty na pátek, o kterém nevěděl, nebyl ideálně připravený a skončil čtvrtý.

Vedle světového zlata z Helsinek získal Bugár ještě evropský titul v Aténách 1982 a bronz na ME v Praze 1978. Sportovní kariéru ukončil v roce 1995. Vedle zaměstnání na Dukle působil také v Českém klubu olympioniků. V roce 2013 se zúčastnil televizní taneční soutěže StarDance.

Vstoupit do diskuse (18 příspěvků)
Výsledky

Nejčtenější

Zemřel legendární diskař Imrich Bugár, světový šampion i olympijský medailista

Imrich Bugár na Sportovci roku 2025

Zemřel bývalý reprezentant v hodu diskem Imrich Bugár. Informaci o jeho středečním úmrtí iDNES.cz potvrdil Český atletický svaz. Mistru světa z Helsinek 1983 by bylo v úterý 14. dubna 71 let.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.