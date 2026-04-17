Poslední rozloučení s Bugárem. Diskaři vzdali hold nejen atletické legendy

  15:44
Lidé se dnes naposledy rozloučili s mistrem světa v hodu diskem z Helsinek 1983 Imrichem Bugárem, který zemřel ve středu 8. dubna. Pohřbu se v zaplněné Velké obřadní síni strašnického krematoria v Praze zúčastnila rodina i nejen atletická sportovní veřejnost.
Barbora Špotáková na posledním rozloučení s diskařem Imrichem Bugárem. | foto: ČTK

Nechyběli další světové šampionky z atletického MS 1983 Jarmila Kratochvílová a Helena Fibingerová, předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval, šéf atletického svazu Libor Varhaník, bývalý veslař Ondřej Synek, olympijský vítěz v desetiboji z Atén 2004 Roman Šebrle, světová rekordmanka v hodu oštěpem Barbora Špotáková nebo fotbalový trenér Petr Rada.

OBRAZEM: Olympijské stříbro i titul mistra světa. Připomeňte si Bugárovy úspěchy

Po medailonku, který na obrazovce připomněl Bugárovy úspěchy a nechal zaznít jeho hlas, se smutečního projevu za sportovní obec ujal ředitel Armádního sportovního centra Dukla Pavel Benc.

Připomněl, že Bugár v Dukle působil půl století. Nejdříve jako veleúspěšný sportovec, pak jako trenér a nakonec jako zaměstnanec v oddělení zahraničních styků.

Helena Fibingerová na posledním rozloučení s diskařem Imrichem Bugárem.

„Jeho výsledky jsou navždy zaznamenány v historických tabulkách. Zanechal za sebou odkaz podpořený mnoha medailemi,“ uvedl Benc, než shrnul Bugárovu sbírku úspěchů se světovým i evropským titulem a stříbrem z OH 1980 v Moskvě.

Vedle angažmá v Dukle Bugár dlouhodobě působil také v Českém klubu olympioniků. „Až budeme mít 11. května schůzi předsednictva a jeho místo zůstane prázdné, bude pro všechny bolestivé zavadit pohledem a upřít zrak na jeho stabilní místo. Ten velký diskařský medvěd tady už není a nebude,“ posteskl si Benc.

Společná zlata, nohejbal i velikonoční žert. Fibingerová vzpomíná na Bugára

Jedině v dobrém bude na Bugára vzpomínat dvojnásobná olympijská šampionka Špotáková. „Absolvovala jsem s ním několik besed. On byl neskutečný vypravěč na těch besedách, bavil lidi, to jsem obdivovala. Vždycky jsem byla úplně out, protože on byl prostě jednička besed,“ vyprávěla.

Milovala Bugárovy historky a líbilo se jí, když s ním po triumfu na OH 2012 v Londýně o samotě strávila dvě hodiny v Českém domě a poslouchala, jak to kdysi bylo. „Pro mě to byl určitě takový most do těch minulých dob atletiky. Imra to uměl fakt skvěle vyprávět,“ dodala Špotáková.

Roman Šebrle na posledním rozloučení s diskařem Imrichem Bugárem.
Barbora Špotáková na posledním rozloučení s diskařem Imrichem Bugárem.
Poslední rozloučení s Imrichem Bugárem.
Helena Fibingerová na posledním rozloučení s diskařem Imrichem Bugárem.
Jako na kamaráda vzpomínal na Bugára bývalý trenér fotbalistů Dukly Rada, který slavného diskaře pravidelně potkával nejen při svém hráčském angažmá na Julisce. „Byl to obyčejný kluk, choval se stejně jako já. Bral to tak, jak to je. Tomu sportu obětoval všechno. Bydlel kousek ode mě. Já na něj vzpomínám jen v dobrém. Hlavně za něj hovoří ty výsledky, které měl. To se nedá zapomenout,“ vyprávěl sedmašedesátiletý kouč.

Litoval, že se Bugár nedožil ani 71. narozenin. „Já vím, že svět si nevybírá. To je jediné na světě spravedlivé, že tam musíme všichni. Ale myslím si, že tito dobří (lidé) by měli jít trochu později, ten nahoře by je tady měl nechávat trošku dýl,“ dodal Rada.

Na vysněné hry nemohl. Legendárnímu Bugárovi komunisti „ukradli“ zlato

V maďarštině a ve slovenštině přednesla smuteční projev starostka Bugárovy rodné obce Ohrady Anikó Rabayová. Patřila i k rodině, protože Bugár byl bratrancem jejího otce. Hovořila o tom, že ačkoli se diskař kvůli atletice usadil v Praze, na své kořeny z obce u Dunajské Stredy nikdy nezapomněl. „Jeho srdce ho vždycky táhlo mezi nás. Vracel se a znovu a znovu se napojoval na komunitu, odkud vzešel. Byl to člověk, který zůstal jedním z nás,“ řekla.

Na závěr smutečního obřadu zazněla píseň Karla Gotta a jeho dcery Charlotte Elly Srdce nehasnou a pak se za tónů národní hymny zatáhla opona před rakví s Bugárovými ostatky. V diskařském kruhu na stadionu Juliska bude pietní místo na Bugárovu památku. Před sobotním ligovým zápasem fotbalové Dukly s Karvinou se bude na počest zesnulého diskaře držet minuta ticha.

Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Hořké KO. Procházka druhý titul v UFC nezískal. Přitom soupeř byl zraněný

Jiří Procházka (vpravo) inkasuje od Carlose Ulberga.

Skvělý začátek, ale poté drobná nepozornost, která se neodpouští. Ne v titulovém zápase UFC, nejlepší MMA organizaci světa. Jiří Procházka v Miami v boji o pás šampiona polotěžké váhy prohrál s...

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Shiffrinová se pochlubila novým kamarádem. Je jím krasobruslařská hvězda

Mikaela Shiffrinová se na sociálních sítích pochlubila novým přátelstvím s...

Mikaela Shiffrinová se s fanoušky na sociálních sítích podělila o nové přátelství. Americká lyžařská hvězda prostřednictvím Instagramu naznačila, že si našla blízkého kamaráda, a nejde o nikoho...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartuje v...

Pogačar se šetří a cesta pro Evenepoela je volná. Nebo připraví Amstel další šok?

Remco Evenepoel táhne skupinku do stoupání na Amstel Gold Race, vedle něj jde...

Jarní cyklistická sezona se žene kupředu a kostkové klasiky střídají ty ardenské. Už v neděli peloton absolvuje 60. ročník Amstel Gold Race, jehož papírově největším favoritem je jednoznačně Remco...

17. dubna 2026  16:01

Hokejisté zveřejnili nominaci na další část kempu před MS. Na koho Rulík ukázal?

Radim Rulík promlouvá k českým hokejistům na tréninku před startem mistrovství...

Příprava na světový šampionát začíná. Čeští hokejisté na něm naposledy nastoupí pod vedením Radima Rulíka, jenž postupně mění nominaci na tréninkový kemp. Na jaké hráče ukázal? A co všechno čeká...

17. dubna 2026  15:48

Poslední rozloučení s Bugárem. Diskaři vzdali hold nejen atletické legendy

Barbora Špotáková na posledním rozloučení s diskařem Imrichem Bugárem.

Lidé se dnes naposledy rozloučili s mistrem světa v hodu diskem z Helsinek 1983 Imrichem Bugárem, který zemřel ve středu 8. dubna. Pohřbu se v zaplněné Velké obřadní síni strašnického krematoria v...

17. dubna 2026  15:44

Vondroušová nepodstoupila dopingovou kontrolu, hrozí jí až čtyřletý distanc

Markéta Vondroušová na tréninku před utkáním BJK Cupu proti Švýcarkám

O víkendu byla Markéta Vondroušová členkou úspěšného českého týmu v kvalifikaci Billie Jean King Cupu, nyní přiznala, že řeší nepříjemný problém. Wimbledonská šampionka z roku 2023 loni v prosinci...

17. dubna 2026  15:19,  aktualizováno  15:37

Fotbalisté Startu Brno bez peněz. Nevíme, kolik jim máme poslat, reaguje předseda

Stadion TJ Start Brno má u brány nápis Vítejte v pekle. Po vypuknutí sázkařské...

Napětí kolem třetiligového TJ Start Brno dále eskaluje. Hráči A‑týmu se na FAČR a Českou asociaci fotbalových hráčů obrátili společným prohlášením, v němž popisují zastavení financování klubu,...

17. dubna 2026  15:37

Soukalová ukázala těhotenské bříško. Síla ženy spočívá v jemnosti, napsala

Gabriela Soukalová na slavnostním křtu kalendáře Beaty Rajské (prosinec 2023)

Bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová se na sociálních sítích pochlubila novými těhotenskými fotografiemi. Na nich ukázala rostoucí bříško a zároveň se podělila o myšlenky, které ji v tomto období...

17. dubna 2026  15:35

Muž, který českému fotbalu pojistil Ligu mistrů. Snad tenhle sen neskončí, zářil Isi

Kapitána Raya Vallecana Isi Palazón střílí slaví gól do sítě AEK Atény.

Není moc velká šance, že ve své kariéře ještě někdy vstřelí gól na 1:3, jenž vyvolá takovou euforii. A to nejen u příznivců madridského Raya Vallecana, kterému zařídil postup do semifinále...

17. dubna 2026  15:01

Tři české prohry ve čtvrtfinále. Na turnajích končí Nosková, Macháč i Kopřiva

Aktualizujeme
Linda Nosková hraje forhend na turnaji ve Stuttgartu.

Linda Nosková skončila na tenisovém turnaji ve Stuttgartu ve čtvrtfinále. S Elinou Svitolinovou z Ukrajiny prohrála 6:7, 5:7 a světová sedmička může nyní narazit na Karolínu Muchovou, která si o...

17. dubna 2026  13:01,  aktualizováno  14:59

Hokejovou reprezentaci doplnil v přípravě Černoch, Šimek musí na operaci

Kapitán Karlových Varů Jiří Černoch ve čtvrtfinálovém utkání hokejové extraligy...

Hokejovou reprezentaci doplní v přípravě na mistrovství světa útočník Jiří Černoch, nahradí zraněného Kevina Klímu. Devětadvacetiletý bronzový medailista ze světového šampionátu v roce 2022 nastoupí...

17. dubna 2026  14:35

Opavský Štěpánek může hrát. Úplatek nejspíš nepřijal, tvrdí etická komise

Roman Potočný ze Zbrojovky Brno (vlevo) bojuje o míč s kapitánem Vyškova...

Stejně jako další hráči stíhaní v korupční aféře měl předběžně zastavenou činnost. Opavský fotbalista Filip Štěpánek teď ale hrát může. Etická komise FAČR mu předběžný zákaz zrušila, disciplinární...

17. dubna 2026  14:34

Musil jde do sedmého finále. Spoléhá na třinecký plán i podporu otce Františka

Třinecký obránce David Musil před semifinálovým utkáním s Karlovými Vary.

Tři výhry, tři porážky. Vyrovnanou bilanci z finálových soubojů v hokejové extralize má třinecký obránce David Musil. S Oceláři vybojoval tři zlata a jedno stříbro, s pardubickým Dynamem oba souboje...

17. dubna 2026  14:27

Vražda sudího přímo na hřišti. Amatérskou ligou otřásla tragická událost

Ekvádorský rozhodčí Javier Ortega, který byl zastřelen při tamním amatérském...

Stačila chvíle a z utkání amatérské ligy v Ekvádoru se stal traumatizující zážitek. Osmačtyřicetiletého rozhodčího Javiera Ortegu v Pasaje přepadla ozbrojená skupina, na místě ho zastřelila a záhy...

17. dubna 2026  14:13

