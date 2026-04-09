Na vysněné hry nemohl. Legendárnímu Bugárovi komunisti „ukradli“ zlato

Bugár Imre, tak zněla maďarská verze jeho jména. Československému atletovi maďarské národnosti chvíli trvalo, než našel zalíbení ve své úspěšné disciplíně. „Předtím jsem házel kamenem a hrál házenou,“ vzpomínal na svá dětská léta.
A možná by se k disku ani nikdy nedostal. Ale tenkrát, když při jednom házenkářském zápase vystřelil na bránu a soupeřova gólmana nehezky trefil do kotníku, něco se v něm zlomilo. „On z toho měl úraz a já se od té doby bál vystřelit.“ V ten den začal jeho pomalý přerod v pozdějšího stříbrného olympijského medailistu.
Zemřel legendární diskař Imrich Bugár, světový šampion i olympijský medailista
Od patnácti let Bugár uplatňoval sílu na atletických stadionech, spolu s diskařskou otočkou, kterou při prvních soutěžích ještě ani neuměl, se začal učit slovensky. Vystudoval totiž maďarskou základní školu a jiný jazyk v té době neovládal. V rodných Ohradech na jihozápadě Slovenska také rád pomáhal svým rodičům.
„Jako malý kluk jsem doma obstarával krmení pro krávy. Mezitím jsem každý den chodil zvonit do kostela a s tatínkem do lesa na dříví.“ Jeho nejoblíbenější přípravou na náročné závody bylo sekání trávy.
Pak se kvůli vojenské službě přesunul do Česka, protože Dukla v Banské Bystrici prý o urostlého atleta nejevila zájem. Zato té pražské zůstal věrný do konce života. „Strávil jsem 21 sezon v atletice, sport mi hodně dal. A dalších třicet let jsem zůstal na Dukle v zahraničním sportovním oddělení. Pořád jsem žil sportem, atletika byla moje láska,“ vyprávěl v prosinci.
Tak velká láska, že jako jeden z mála sportovců vzdoroval komunistickému režimu, který v roce 1984 nakázal bojkot olympijských her v Los Angeles. Bugár věřil, že by v Americe mohl klidně bojovat o zlato, vždyť rok předtím ovládl mistrovství světa a chlubil se parádní formou. Vrcholnou akci za oceánem ale musel stejně jako jeho kolegové vynechat.
„Já byl zrovna v Americe, když se účast odřekla. Ptali se mě, co a jak, tak jsem říkal, že bych klidně jel na vlastní náklady,“ popisoval rozhořčení.
Ale tušil, že to nepůjde. A moc dobře věděl, že by mu nepomohla ani emigrace, ke které ho ve Státech lákali. „Musel bych tři roky čekat, abych mohl závodit, což jsem nechtěl.“ A tak byla jeho nejlepším výsledkem z olympiády stříbrná medaile z Moskvy 1980.
„Zradu“ tehdejšímu režimu Bugár nikdy neodpustil. „Bylo mi vytýkáno, že jsem o bojkotu mluvil špatně, ale já v té Americe byl, panovala tam super atmosféra. Jediné protisovětské provokace, které jsem předtím na jaře v Kalifornii viděl, byly reklamy na ruskou vodku.“
Tím samým alkoholem zapíjel žal, když přenos olympijského finále sledoval na německé stanici ZDF ve svém bytě v Libuši. Jak ho trápilo, když viděl, že nejcennější kov přebírá Rolf Danneberg, který Bugára na závodech nikdy neporazil. Jak moc si přál, aby na jeho místě stál on.
Do LA jsem chtěl jet za svoje. Bugár o zakázané olympiádě i Emilu Zátopkovi
„Můj nejslabší výkon v tom roce by v LA stačil na medaili. Všichni nejlepší jsme pak ten rok přijeli do Bruselu, kde jsem vyhrál výkonem přes 69 metrů,“ líčil.
Místo do Los Angeles odcestoval československý diskař v roce 1984 opět do Moskvy. Na náhradní akci, která byla pro sportovce socialistických zemí uspořádána pod názvem Družba. A na které soudruzi Bugára opět kárali, protože prý nepředvedl dostatečně dobrý výsledek, když skončil čtvrtý. „Přinutili mě na tu trucolympiádu jet, ale nebylo to nic moc.“
Vzpomínky se tak snažil upínat jinam. Třeba k mistrovství světa v Helsinkách roce 1983, kde vybojoval zlatou medaili. „Před závody jsem si ukázal, že budu mít slušnou formu. Věděl jsem, že i když budou padat trakaře, 67 metrů bych měl hodit. A povedlo se to hned dvakrát. Prvním pokusem zlatý zajišťovák, druhým jsem ještě kousek přidal. Furt se mi to v hlavě vrací.“
Ve Finsku mohl zavzpomínat i na svého kamaráda Emila Zátopka, který tam v roce 1952 získal tři zlaté olympijské medaile. I přes třiadvacetiletý věkový rozdíl, který oba atlety dělil, si byli velmi blízcí. Až tak, že Bugár za legendárního běžce přebíral v roce 2000 cenu pro Sportovce století.
On sám si vysloužil ocenění a uznání. A právem. Kromě stříbra z olympiády a zlata z mistrovství světa vybojoval dvě medaile na evropských šampionátech a osmnáct na těch domácích. Jeho výkon 71,26 metru je dodnes platným národním rekordem a řadí ho na dělené 16. místo historických světových tabulek.
Doufal, že ho brzy někdo překoná. Přál si, aby se v Česku objevil atlet, který by na jeho slavné roky navázal. „Snad se nějaký hromotluk najde a bude pokračovat v české diskařské škole.“
Bugár se zúčastnil devíti olympiád, tří jako aktivní sportovec, šesti coby nadšený turista. „Vidět přímo na stadionu, jak vyhraje náš závodník, je krásné. Poštěstilo se mi to v Pekingu s Bárou Špotákovou nebo v Paříži s Pepou Dostálem.“
Diskem hodil naposledy 17. září 1995, když mu bylo čtyřicet let. Při svých posledních závodech si Bugár moc přál výkon za 55 metrů, protože se v roce 1955, 14. dubna, narodil. „Tak jsem ten disk poslal na 55,44, všechny jsem pozval na pivo a rozloučil se.“
Teď se nejen atletická obec loučí s ním.