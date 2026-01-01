Jenže dobře věděl, že to nepůjde. Vrcholnou akci za oceánem tak musel stejně jako jeho kolegové vynechat, a tak si z olympiády přivezl jediný kov z Moskvy v roce 1980.
Jeho největším úspěchem je tedy zlatá medaile ze světového šampionátu v Helsinkách, kde sdílel stupně vítězů s dalším československým atletem Gejzou Valentem. „Je škoda, že teď nemáme žádného diskaře, který by byl schopen házet 65 metrů,“ mrzí Bugára. „Snad se nějaký hromotluk najde a bude pokračovat v české diskařské škole.“
Bugárův nejdelší výkon z roku 1985 čítá 71,26 metru, kromě stříbra z Moskvy a zlata z Helsinek posbíral ještě dvě medaile na mistrovství světa a 18 kovů přidal na domácích šampionátech. Za vynikající počin obdržel nedávno ocenění od Klubu sportovních novinářů, pojmenované po kamarádovi Emilu Zátopkovi.
Dana vždycky říkala: Hlavně dejte Emilovi slovo jako poslednímu. Když ho dostane na začátku, vy už se ke slovu nedostanete.