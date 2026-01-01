Do LA jsem chtěl jet za svoje. Bugár o zakázané olympiádě i Emilu Zátopkovi

Imrich Bugár na Sportovci roku 2025

Markéta Plšková
  12:00
Věřil si, že na olympiádě v Los Angeles v roce 1984 by v hodu diskem mohl vybojovat medaili. Klidně zlatou. Vždyť o rok dříve dominoval na mistrovství světa v Helsinkách. Jenže Československo na příkaz Sovětského svazu akci ve Spojených státech bojkotovalo. „Byl jsem zrovna v Americe, když jsem se to dozvěděl,“ vzpomíná nyní sedmdesátiletý Imrich Bugár. „Říkal jsem, že bych klidně jel na vlastní náklady.“

Jenže dobře věděl, že to nepůjde. Vrcholnou akci za oceánem tak musel stejně jako jeho kolegové vynechat, a tak si z olympiády přivezl jediný kov z Moskvy v roce 1980.

Jeho největším úspěchem je tedy zlatá medaile ze světového šampionátu v Helsinkách, kde sdílel stupně vítězů s dalším československým atletem Gejzou Valentem. „Je škoda, že teď nemáme žádného diskaře, který by byl schopen házet 65 metrů,“ mrzí Bugára. „Snad se nějaký hromotluk najde a bude pokračovat v české diskařské škole.“

Bugárův nejdelší výkon z roku 1985 čítá 71,26 metru, kromě stříbra z Moskvy a zlata z Helsinek posbíral ještě dvě medaile na mistrovství světa a 18 kovů přidal na domácích šampionátech. Za vynikající počin obdržel nedávno ocenění od Klubu sportovních novinářů, pojmenované po kamarádovi Emilu Zátopkovi.

Dana vždycky říkala: Hlavně dejte Emilovi slovo jako poslednímu. Když ho dostane na začátku, vy už se ke slovu nedostanete.

