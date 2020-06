Na netradičním atletickém mítinku v Oslu padaly světové i evropské rekordy

Atletický mítink Impossible Games v Oslu Muži

2000 m: 1. J. Ingebrigtsen 4:50,01 - evropský rekord, 2. H. Ingebrigtsen 4:53,72, 3. F. Ingebrigtsen (všichni Nor.) 4:56,91.

2000 m - týmy: 1. Tým Ingebrigtsen 14:40,64, 2. Tým Cheruiyot 15:34,80.

300 m př.: 1. Warholm (Nor.) 33,78 - světový rekord.

Tyč: 1. Duplantis (Švéd.) 586, 2. R. Lavillenie (Fr.) 581.

Disk: 1. Stahl (Švéd.) 65,92. Ženy

300 m př.: 1. Petersenová (Dán.) 39,42, 2. Iuelová (Nor.) 39,44, 3. Sprungerová (Švýc.) 39,86.