Ukaž, co jsi zač! volal kouč. A Ital ohromil. Jak si hvězdy opět vrhly kousek od Prahy

Tomáš Kazda
  13:14
Útulná tělocvična v Nehvizdech zažila každoroční dávku atletického vzrušení. „Před chvílí tady prošel, nemáš odcházet,“ prohodil zhruba desetiletý chlapec k podobně starému kamarádovi. Narážel na první letmé setkání s ramenatým borcem z Itálie a obhájcem koulařské koruny na mítinku Hvězdy v Nehvizdech. Leonardo Fabbri se o chvíli později s elitou v oboru utkal v napínavém souboji, ve kterém nakonec opět kraloval.
Leonardo Fabbri diskutuje s trenérem Paolem Dal Sogliem.

Leonardo Fabbri diskutuje s trenérem Paolem Dal Sogliem. | foto: Tomáš Kazda, MAFRA

Tomáš Staněk v diskuzi s Joem Kovacsem.
Leonardo Fabbri se podepisuje malým fanynkám na mítinku v Nehvizdech.
Leonardo Fabbri s trenérem Paolem Dal Sogliem analyzují odhod.
Druhý nejlepší koulař mítinku v Nehvizdech Cornnell Enekwechi se fotí s...
12 fotografií

Ale že se tentokrát evropský šampion z Říma 2024 pořádně zapotil... Vždyť pořadatelé mu do cesty za obhajobou postavili mimo jiné vytouženého Američana Joea Kovacse, dvojnásobného mistra světa a trojnásobného stříbrného medailistu z olympiády.

„Mít Joea na mítinku je od založení závodu náš pořadatelský sen. Osobním rekordem 23,23 m hrozí probouráním naší haly,“ lákali diváky.

Fabbri obhájil v Nehvizdech prvenství mezi koulaři. Hvězdnému Kovacsovi se nedařilo

Nestalo se, hala bohužel opět zůstala celá. Američan se v městysi vzdáleném něco málo přes deset kilometrů od Černého Mostu trápil. A když se do posledního pokusu konečně opřel lépe, rozezvonil jen ochrannou klec, jelikož se koule vydala z jeho ruky příliš doprava. Středeční večer v Nehvizdech mu nečekaně nepatřil.

Ani Fabbri nezačal dobře. Už rozhazování měl rozhozené všude jen ne rovně. Až třetím soutěžním pokusem o pět centimetrů překonal pro něj „povinnou“ hranici 21 metrů. „Leo, moc myslíš! Chybí tomu plynulost,“ pokřikoval na něj italsky muž sedící mezi obecenstvem, skrz které se k němu téměř dvoumetrový hromotluk protloukal.

Oním mužem byl Paolo Dal Solgio, Fabbriho trenér a další z mnoha atletických velikánů v Nehvizdech. Dnes pětapadesátiletý Ital se pyšní titulem halového evropského šampiona z roku 1996.

Leonardo Fabbri s trenérem Paolem Dal Sogliem analyzují odhod.

Leonardo Fabbri se podepisuje malým fanynkám na mítinku v Nehvizdech.

„Není to dobré. Technicky je tam pořád spousta chyb,“ ukazoval kouč před druhou půlkou pokusů na zpomaleném záběru.

Ani počtvrté to nebylo ono, Ital pátral po ztraceném rytmu. A tak Dal Soglio před dalším pokusem –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ když už Fabbri vstupoval do kruhu obestavěného žíněnkami –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ zvolal ze židle: „Ukaž, co jsi zač!“

A zrodil se vítězný pokus, což patřičnými decibely ocenila jak zaplněná hala, tak muž u mikrofonu – atlet, podnikatel, Bachelor i moderátor v jednom Jan Solfronk. Vrhem 21,80 Fabbri překonal svůj loňský výkon a na 19 centimetrů se přiblížil k rekordu mítinku, který drží od roku 2024 Novozélanďan Tom Walsh.

Zařval si radostí, došel k trenérovi a slyšel od něj chválu: „Lepší.“

Tomáš Staněk v diskuzi s Joem Kovacsem.
Leonardo Fabbri se podepisuje malým fanynkám na mítinku v Nehvizdech.
Leonardo Fabbri s trenérem Paolem Dal Sogliem analyzují odhod.
Druhý nejlepší koulař mítinku v Nehvizdech Cornnell Enekwechi se fotí s fanouškem.
Druhý nejlepší koulař mítinku v Nehvizdech Cornnell Enekwechi z Nigérie má zajímavou vychytávku na převážení koule.
12 fotografií

„Úžasná soutěž. Nestává se každý den, aby koulaři měli takové publikum, vyprávěl pak Fabbri.

„Krásná hala. Hlavně se mi líbilo, že tady bylo tolik dětí. Udělaly si fotky s námi se všemi. Proto to děláme, ne?“ usmíval se vítěz a už po očku sledoval zástup dětí čekajících tu na fotku, tu na podpis.

Na dotaz v češtině „Můžeme se s vámi vyfotit?“ se naučil odpovídat bez rozpaků „sì“.

Německý oblíbenec a koule na kufru

Kromě koulařských hvězd pozornost obecenstva směřovala i k českým legendám současnosti a minulosti. Dění zaujatě sledovala například světová rekordmanka Helena Fibingerová, kumpány pozoroval i Tomáš Staněk, který obhajobu třetího místa vynechal kvůli nedávné operaci lokte. Opodál se Jaroslav Bába věnoval svěřencům ve skoku vysokém.

Kromě vítězného Fabbriho si publikum v koulařském sektoru, nad kterým visel ke stropu sklopený basketbalový koš, oblíbilo i dvacetiletého Němce Georga Harpfa, který si s osobním rekordem těsně pod dvacet metrů připadal v soutěži velikánů jako ve snu.

„Když se rozhlédnete při rozcvičování a vidíte tam tyhle lidi, pane jo. Člověk se od nich snaží pochytit každý detail,“ zasnil se po závodě, ve kterém si posunul své maximum na 19,96. Čtyři centimetry pod cílovou metu, kterou brzo bezpochyby překoná. Vždyť i v Nehvizdech poslal kouli daleko za tuto hranici, leč přešlápl.

Osobní rekord Georga Harpfa:

Zatímco na žluto-černé žíněnky létaly tréninkové pokusy koulařek v čele s Kanaďankou Sarah Mittonovou a arcirivalkou z Nizozemska Jessicou Schilderovou, muži ze stupňů vítězů rozhazovali květiny do publika.

Širokým úsměvem bavil majitel druhého nejlepšího pokusu Chuk Enekwechi, který ochotně pózoval na jednu fotku za druhou, ačkoliv musel vždy při odkládání kufru dávat pozor, aby na někoho nesjela 7,26kilová koule, kterou vozil opřenou o držadla.

Druhý nejlepší koulař mítinku v Nehvizdech Chukwuebuka Enekwechi z Nigérie má zajímavou vychytávku na převážení koule.

Chukwuebuka Enekwechi se fotí s fanouškem.

Pořadatele snad zamrzelo jen to, že ani věhlasné hvězdy v Nehvizdech nezajistily, aby se čtyřtisícová obec vyšplhala na vrchol atletických světových tabulek. Nejhodnotnější výkon sezony nepadl.

Nejblíž byla Schilderová, která se vítězným pokusem 20,43 na šest centimetrů přiblížila svému nedávnému vrhu z Apeldoornu, který tuto pozici drží. Tak třeba příště? Vždyť Schilderová i Mittonová se v Nehvizdech na sklonku zimy scházejí pravidelně od roku 2022. Dvakrát vyhrála Kanaďanka, stejně tak teď i Nizozemka.

Tak třeba ten příští souboj bude i rekordní...

Výsledky

