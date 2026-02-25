Fabbri obhájil v Nehvizdech prvenství mezi koulaři. Hvězdnému Kovacsovi se nedařilo

Fabbri si zajistil triumf předposledním pokusem, kterým se přiblížil na dva centimetry svému letošnímu halovému maximu, díky němuž minulý týden zvítězil v Liévin.
Druhý skončil v Nehvizdech u Prahy Nigerijec Chukwuebuka Enekwechi výkonem 21,20. Třetí byl Jamajčan Rajindra Campbell, který předvedl 21,15.
|
Dorazí vysněný Kovacs! Nehvizdy se těší na hvězdné koulaře, raději přikoupily maso
Za očekáváním zaostal dvojnásobný světový šampion a majitel tří stříbrných olympijských medailí Joe Kovacs z USA.
Tři dny po vítězství na mítinku v Toruni výkonem 21,92 metru se dnes musel spokojit s vrhem dlouhým 20,83 metru a pátým místem. V soutěži si koulař s osobním rekordem 23,23 připsal jen dva platné pokusy.
Český rekordman Tomáš Staněk po nedávné operaci lokte loňské třetí místo neobhajoval.