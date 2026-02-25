Fabbri obhájil v Nehvizdech prvenství mezi koulaři. Hvězdnému Kovacsovi se nedařilo

Autor: ,
  19:03
Italský koulař Leonardo Fabbri obhájil vítězství na halovém atletickém mítinku Hvězdy v Nehvizdech. Stříbrný a bronzový medailista z mistrovství světa vyhrál výkonem 21,80 metru, kterým zaostal o 19 centimetrů za dva roky starým rekordem mítinku Novozélanďana Toma Walshe.
Fotogalerie4

Leonardo Fabbri na mítinku Hvězdy v Nehvizdech. | foto: ČTK

Fabbri si zajistil triumf předposledním pokusem, kterým se přiblížil na dva centimetry svému letošnímu halovému maximu, díky němuž minulý týden zvítězil v Liévin.

Druhý skončil v Nehvizdech u Prahy Nigerijec Chukwuebuka Enekwechi výkonem 21,20. Třetí byl Jamajčan Rajindra Campbell, který předvedl 21,15.

Dorazí vysněný Kovacs! Nehvizdy se těší na hvězdné koulaře, raději přikoupily maso

Za očekáváním zaostal dvojnásobný světový šampion a majitel tří stříbrných olympijských medailí Joe Kovacs z USA.

Tři dny po vítězství na mítinku v Toruni výkonem 21,92 metru se dnes musel spokojit s vrhem dlouhým 20,83 metru a pátým místem. V soutěži si koulař s osobním rekordem 23,23 připsal jen dva platné pokusy.

Český rekordman Tomáš Staněk po nedávné operaci lokte loňské třetí místo neobhajoval.

