Létající Burkinafasan. Vzdělanec Zango roztančil Ouagadougou, píše historii

„Věděli jsme, že můj rekord padne, protože ho Hugues v tréninku několikrát překonal. Teď se ale nesmíme zastavit, musíme se vrátit do práce. Tohle je jen začátek velkého příběhu,“ říká jedenatřicetiletý Francouz.



Jak by ne, vždyť Zango si na mítinku vylepšil osobní maximum o neuvěřitelných 30 centimetrů.

Stal se tak prvním rodákem z velké západoafrické země Burkina Faso, který kdy vytvořil světový rekord v atletice.

„A to mi dodává o to víc sebevědomí a sebedůvěry v mé schopnosti. Dřív jsem se jen chtěl dostat na olympiádu. Pak na ní získat medaili. Teď tam chci jet pro zlato,“ prohlásil Zango.

Kde se vzal?

V „Zemi spravedlivých“ mezi 20 miliony obyvatel mnoho atletů nenajdeme. Výsadní postavení tu má fotbal a cyklistika. Atletických stadionů je v Burkina Fasu pomálu.

„A já byl vůbec úkaz. Začínal jsem s taekwondem, protože mě moc bavily bojové sporty. Těm u nás ale vůbec nikdo nerozumí. Pak jsem zkoušel i fotbal, který je u nás hlavním sportem, ale až tak mě nezaujal,“ vyprávěl 27letý muž.

K atletice se dostal vlastně náhodou.

V roce 2011 byl školou vybrán, aby ji reprezentoval na atletických závodech - v běhu. Zango později zvládl stovku pod 11 vteřin, ale tehdy jednoho z koučů upoutal něčím jiným. Svým odrazem.

„Myslel jsem, že po fotbalové průpravě by ze mě mohl být slušný běžec. Ten trenér mi ale hned řekl, že ve mně vidí budoucího skvělého skokana,“ popisoval.

Tři roky spolu trénovali, než se Zango přesunul do Francie, kde začal studovat na univerzitě poblíž Lille elektrotechniku a také posílil tamní atletický klub. Na světové univerziádě v Kwangdžu pak získal v roce 2015 stříbro, stejně tak o rok později na africkém šampionátu v Durbanu.

Jenže na globálních akcích mu to nešlo. Světový šampionát v Pekingu a olympijské hry v Riu? Zklamání, ani jednou nepostoupil do finále. Že by ho to zlomilo? Nikoliv, ba naopak. Začal hledat trenéra, se kterým by mohl naplnit svůj potenciál. Se kterým by se mohl dostat za 18 metrů.

Až našel Teddyho Tamgha, mistra světa z roku 2013 a držitele světového rekordu v hale.

Trojskokanský divoch Teddy Tamgho a jeho majstrštyky.

„Sledoval jsem ho na sociálních sítích a pochopitelně pomohlo, že ředitel mého klubu ve Francii se s ním znal. Kontaktoval jsem ho a on souhlasil, že mě bude trénovat,“ popisoval.

Že tahle spolupráce funguje, bylo vidět už předloni na světovém šampionátu v Kataru, kde Zango získal svou první velkou medaili mezi dospělými - bral bronz.

Spokojený ale nebyl.

„Upřímně, jsem zklamaný. Mám pochopitelně radost, že mám medaili, ale já sem přijel pro zlato. Bronz je zklamáním, protože vím, čeho jsem schopen,“ líčil na stadionu reportérům muž, který právě poprvé překonal africký rekord v trojskoku.

Trojskokan Hugues Fabrice Zango na mítinku v Ostravě.

Byla to také první medaile z atletického mistrovství světa pro jeho zemi. Až když přistál doma v hlavním městě Ouagadougou, uvědomil si, co podobný úspěch pro jeho národ znamená.

„Před letištěm na mě čekal šílený dav lidí. A všichni byli tak šťastní! Tančili, zpívali, dokonce jsme si spolu zazpívali národní hymnu. Na tohle nikdy nezapomenu,“ líčil.

Doma už je velkou hvězdou.

„Když řeknete mé jméno, většina lidí ho zná, stávám se slavným, hlavně mezi mladými. I pozice atletiky se v naší zemi mění, sleduje ji čím dál víc lidí. Ale já chci víc. Usain Bolt posunul sport na jinou úroveň, posunul lidské limity. To chci i já. Světový rekord má venku hodnotu 18,29 metru, což je fajn, ale nemyslím si, že se nedá skočit dál. Až se stanu držitelem světového rekordu i širým nebem, budu spokojený,“ má jasno.

Což platí i pro jeho záměry, kam se vrtnout po sportovní kariéře.

Na univerzitě v Béthune poblíž Lille už totiž dokončuje doktorát.

„Studia jsou hodně důležitá, zejména v našem sportu, kde není tolik peněz jako ve fotbale. Když skončíte s kariérou a nemáte žádný plán, můžete se rychle dostat do potíží.“

I proto se chce stát profesorem v Burkina Fasu, kde hodlá předávat znalosti svým krajanům.

Do té doby má ale cíle hlavně sportovní.

Své zemi chce dát první olympijskou medaili - nejlépe tu zlatou. Kariéru pak chce končit jako trojskokan, který překonal letos už 26 let staré venkovní světové maximum Jonathana Edwardse.

„V Africe mi říkají muž rekordů kvůli tomu, kolik už jsem jich překonal. Pro mě je ale nejdůležitější ten Edwardsův. Na ten chci dosáhnout.“