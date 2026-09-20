Hrochová zářila na ústeckém půlmaratonu, chemičkou běžel i hokejový kouč Varaďa

Hrochová, rodačka z České Lípy a dvojnásobná olympionička z Tokia a Paříže, zvládla 16. ročník Mattoni Running Festivalu Ústí nad Labem stylem start – cíl. Dokonce ještě na desátém kilometru atakovala evropský rekord závodu a výhru v seriálu EuroHeroes 2026. Nakonec půlmaraton dokončila v čase 1:10:52, kterým o rovných 30 sekund vylepšila národní rekord závodu a vyrovnala své osobní maximum z letošních Českých Budějovic.
„Do nějakého osmého kilometru jsem běžela s kluky, poté jsem zůstala sama a bylo to těžké. Vítr byl docela silný, ale alespoň tam byly motorky, které mi ukazovaly, kam mám běžet. S výsledkem jsem spokojená, letos jsem na všech třech RunCzech půlmaratonech běžela velmi podobný čas,“ líčila Hrochová. „Byl to hezký závod, EuroHeroes závody mám ráda a samozřejmě i ty pražské, ale tady je ta atmosféra víc domácí.“
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Druhá doběhla v závodě s prestižním oceněním World Athletics Road Race Label norská atletka Hanne Mjøen Maridalová, třetí příčku obsadila česká běžkyně Michaela Čepová.
Závod mužů přinesl dramatičtější podívanou, od prvního kilometru se na čele usadila skupina sedmi běžců včetně domácího Damiána Vícha. V závěrečných minutách přišel nečekaný nástup německého vytrvalce a nejrychlejšího muže startovní listiny Simona Bocha, který si nakonec ze svého premiérového RunCzech závodu a prvního startu na českém území odvezl zlato s časem 1:06:33.
„Myslím, že sem nikdo nepřijel pro nějaký extrémně rychlý čas, ani já se čtyři týdny po maratonu necítím v dostatečné formě. S výsledkem jsem nicméně velmi spokojený, byla tady skvělá atmosféra a fandili nám dokonce i pomalejší běžci, které jsme míjeli. Byla to zábava, užil jsem si to,“ komentoval ústecké kilometry Boch.
Vích se ztrátou pouhých 5 vteřin obsadil druhé místo, bronz bral Ukrajinec Bohdan Ivan Hordiskyj. „Na začátku to byl takový výběh s kamarády, tempo bylo pomalejší, já si to užíval. Byl to dnes taktický souboj,“ přiznal Vích. „Simon poslední kilometr napálil úplně neskutečně a myslím, že nás tím všechny šokoval, nikdo na to nebyl připravený.“
Závod také uzavřel pořadí v seriálu EuroHeroes 2026. Mužskou kategorii s celkovými 2 109 body ovládl španělský vytrvalec Jorge Blanco, který sice na ústeckém půlmaratonu skončil pátý, ale skvělé výsledky z Českých Budějovic a Olomouce mu na první příčku stačily. Ženskou kategorii vyhrála Španělka Carolina Robles s 2 254 body, druhé místo patří Tereze Hrochové, která získala 2 224 bodů.
Na Mírovém náměstí se na startu hlavního závodu dne, tedy Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem, sešlo více než pět tisícovek běžců včetně 23 elitních závodníků ze sedmi zemí světa. A neztratil se mezi nimi ani Varaďa, někdejší hokejista NHL. Padesátiletý trenér trojnásobných třineckých mistrů zvládl trasu v čase 1:47:04, čímž o minutu překonal svůj čas z Olomouce.
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„Trošku jsem běhání během letního období omezil, vyrazil na dovolenou k moři a malinko marodil. Trénoval jsem méně, ale dvakrát až třikrát týdně jsem obul své botky. Kdo mě zná, ví, že nikdy nic nevzdám. Nedělám ze sebe Emila Zátopka, ale vždy se tomu snažím dát maximum. Sport mě naučil jednu důležitou věc. Když se dostanete do těžké situace, nesmíte začít přemýšlet o tom, že to vzdáte,“ potvrdil Varaďa svoji buldočí povahu.
Trenérské angažmá teď nemá, běh je pro něj relax. „Běhám proto, že mě to baví a dává mi něco, co jsem jako aktivní hokejista nebo trenér neměl – možnost na chvíli opravdu vypnout hlavu a být sám se sebou a nechat se unášet hudbou ve sluchátkách.“