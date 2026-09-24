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Hrochová, Vích. A jak si ve štafetě povedou úspěšní junioři? Běchovice už v neděli

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  15:41
Tereza Hrochová v cíli pardubického půlmaratonu.

Tereza Hrochová v cíli pardubického půlmaratonu. | foto: Tomáš Pleskot

Tereza Hrochová vyhrála ústecký půlmaraton 2026 v novém českém rekordu závodu.
Češka Tereza Hrochová v cíli závodu na 10 kilometrů Birell Night Race v Praze....
Tereza Hrochová na trati maratonu na mistrovství Evropy v Birminghamu
Vyčerpaná Tereza Hrochová v cíli maratonu na mistrovství Evropy v Birminghamu
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Už po 130. silnici mezi Běchovicemi a pražským Žižkovem zaplní běžci. Tradiční klání letos zlákalo 4500 účastníků a v rámci mistrovství republiky v silničním běhu na deset kilometrů se tu utkají Tereza Hrochová, Damián Vích či Patrik Vebr. Startovní výstřel nejstaršího silničního závodu v Evropě zazní už v neděli.

Hrochová se do Běchovic vrací po roční pauze. Závod vyhrála v letech 2023 a 2024, navíc při svém prvním triumfu časem 33:10 stanovila český rekord trati.

Třicetiletou devátou ženu letošního maratonu na mistrovství Evropy v Birminghamu čeká nabitý program. Minulou sobotu totiž běžela půlmaraton v Ústí nad Labem, který vyhrála ve vyrovnaném osobním rekordu 1:10:52.

„Cítila jsem se dobře. Do nějakého osmého kilometru jsem běžela s kluky, poté jsem zůstala sama a bylo to těžké. Vítr byl docela silný, ale alespoň tam byly motorky, které mi ukazovaly, kam mám běžet,“ popisovala po něm Hrochová.

Tereza Hrochová si běží pro vítězství v závodě Běchovice-Praha

V roli obhájkyně triumfu ji bude chtít prohnat Bára Stýblová, která loni slavila v čase 34:17, či Michaela Čepová, stříbrná z mistrovství republiky na pěti kilometrech i v půlmaratonu. Jaké je vyhrát tradiční klání, už poznala i Simona Vrzalová, jež slavila přesně před deseti lety.

Když v roce 2016 Vrzalová probíhala cílem, těsně za ní tehdy pásku proťal Damián Vích. Český rekordman na steeplu se nyní do Běchovic vrací už v roli největšího kandidáta na mužský titul.

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„Už je to dlouho, moc si to nepamatuju, tehdy jsem ještě ani pořádně neběhal,“ usmál se osmadvacetiletý běžec, který stejně jako Hrochová běžel ústecký půlmaraton, v němž skončil v čase 1:06:38 druhý. „Ale vím, že to pořádně bolelo. Trať je vážně náročná.“

Vích byl do letošního ledna také držitelem domácího rekordu na silničních deseti kilometrech. Jeho výkon 28:21 však ve Valencii překonal Martin Zajíc – pětinásobný vítěz Běchovic.

Zajíc však letos na startu chybí a Vích má tak skvělou šanci doplnit do sbírky cenný triumf. „Běchovice jsou určitě závod, který chce člověk jednou za život vyhrát,“ má jasno běžec, který se stejně jako Zajíc chystá na přechod k maratonu.

Damián Vích, nejlepší český účastník ústeckého půlmaratonu 2026 skončil celkově druhý.

V Běchovicích mu papírově největším konkurentem bude Patrik Vebr, který letos v Barceloně časem 2:16:27 zaběhl nejrychlejší český maraton od roku 2020. Na vysoké umístění by měl útočit i Jáchym Kovář.

V početném startovním poli by po loňském testu ve štafetě měla figurovat i oštěpařská světová rekordmanka Barbora Špotáková. V rámci štafet se tentokrát představí například sestava složená z úspěšných juniorů z mistrovství světa v Eugene v čele s Michalem Radou, kterého doplní Marek Váňa, Filip Toul a Adam Červinka.

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Nápad, že se společně zapojí do štafety, vznikl u Váni. „Občas mám trošku střelené nápady, a tak se mi v hlavě zrodila myšlenka, že bychom si mohli s kluky zaběhnout běchovickou štafetu. Kupodivu na to kývli,“ vysvětlil Váňa.

A dodal: „Mám alespoň motivaci v září něco dělat. Moc se těším a věřím, že to bude super zážitek, i když poběžím distanci, která mi není úplně známá. Je to trošku výzva a ty já mám rád.“

Organizátoři lákají i na doprovodný program, který se uskuteční ve Sportovním areálu Pražačka, v rámci něhož nebude chybět Atletika pro děti, živá hudba a stánky partnerů.

Připravena je také autogramiáda patronky závodu Lucie Neumannové, sedminásobného vítěze Běchovic Róberta Štefka, Jaroslava Háka, který se letos na start postaví už popadesáté, či členů juniorské štafety.

Ženy vystartují do mistrovského klání v 11:05, muži vyběhnou o deset minut později, načež následují další kategorie.

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