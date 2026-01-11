Zajíc i Hrochová zaběhli ve Valencii české rekordy na silniční desítce

Autor:
  13:53
Martin Zajíc i Tereza Hrochová zaběhli ve Valencii české rekordy v silničním závodu na 10 kilometrů. Zajíc časem 28:19 vylepšil o dvě sekundy rok starý výkon Damiána Vícha rovněž z Valencie, Hrochová si vlastní i národní maximum posunula rovnou o 33 sekund na 31:05 minuty.

Tereza Hrochová | foto: ČTK

Plzeňská běžkyně loni v září na Grand Prix v Praze skončila výkonem 31:38 na druhém místě, dnes z něj ubrala více než půl minuty. Zajíc dnes běžel ještě rychleji než loni Vích, jenž tehdy na tradičně rychlé valencijské trati překonal 30 let starý český rekord Michala Kučery.

Evropské tabulky dnes znovu přepsal Švéd Andreas Almgren. Z loňského výkonu ve stejném závodu ubral dalších osm sekund a zvítězil v čase 26:45. V historických světových tabulkách se zařadil na šesté místo. Také v ženské kategorii padl evropský rekord, nově ho drží britská běžkyně Eilish McColganová díky času 30:09.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Lecce vs. ParmaFotbal - 20. kolo - 11. 1. 2026:Lecce vs. Parma //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 180.00
  • 15.00
  • 1.03
Rayo Vallecano vs. MallorcaFotbal - 19. kolo - 11. 1. 2026:Rayo Vallecano vs. Mallorca //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.33
  • 4.60
  • 12.00
Dukla Praha vs. Universitatea KlužFotbal - - 11. 1. 2026:Dukla Praha vs. Universitatea Kluž //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.85
  • 3.39
  • 2.28
Pardubice vs. LiberecHokej - 41. kolo - 11. 1. 2026:Pardubice vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
11. 1. 15:00
  • 1.65
  • 4.60
  • 4.23
Třinec vs. SpartaHokej - 41. kolo - 11. 1. 2026:Třinec vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
11. 1. 15:00
  • 2.43
  • 4.28
  • 2.51
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

Lela Vémola, pornoherečka, Hanychová? Sázkovka má kurzy na moderátorku Ústí

Léla Vémola, Angel Wicky a Agáta Hanychová jsou podle sázkové kanceláře Fortuna...

Jako silvestrovskou legraci pojala sázkovka Fortuna kurzy, které vypsala pro ústecký fotbalový Viagem na téma, kdo bude příští moderátorkou druholigového klubu. Nabízí zajímavá jména v čele s Lelou...

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

Prokop i motocyklista Engel si v sedmé etapě Dakaru mírně polepšili

Martin Prokop a Viktor Chytka během Rallye Dakar

Automobilový jezdec Martin Prokop ztratil v nedělní 7. etapě Rallye Dakar deset minut na nejrychlejšího Mattiase Ekströma ze Švédska, v průběžném pořadí by se ale měl posunout na 13. místo. V čele...

11. ledna 2026  14:07

Tenisový United Cup 2026: výsledky, jak si vedli Češi

Karolína Muchová se natahuje po míčku v semifinále United Cupu.

Tenisová sezona odstartovala čtvrtým ročníkem United Cupu. Atraktivní soutěž smíšených týmů se hrála od 2. do 11. ledna. Český výběr postoupil ze skupiny D do čtvrtfinále, kde podlehl Belgii. V...

11. ledna 2026  14:06

Zajíc i Hrochová zaběhli ve Valencii české rekordy na silniční desítce

Tereza Hrochová na pražské běžecké Grand Prix na 10 km.

Martin Zajíc i Tereza Hrochová zaběhli ve Valencii české rekordy v silničním závodu na 10 kilometrů. Zajíc časem 28:19 vylepšil o dvě sekundy rok starý výkon Damiána Vícha rovněž z Valencie, Hrochová...

11. ledna 2026  13:53

Bytyqi se loučila v slzách: Boxeři jsou tvrďáci, ale já tu stojím jako plačka

Galavečer Tohle je box, poslední profesionální zápas mistryně světa organizace...

Poslední vstup do ringu, poslední úder, poslední gong. Naposledy zvednutá ruka na znamení vítězství. Legenda Fabiána Bytyqi položila modré boxerky na střed modrého ringu, poklekla a rozbrečela se....

11. ledna 2026  13:24

Biatlon ONLINE: Stíhačka žen. Davidová vyrazí patnáctá, jede i Voborníková

Markéta Davidová (vlevo) předává v Oberhofu štafetu Tereze Voborníkové.

Po čtvrtečním sprintu čeká ženy v Oberhofu stíhací závod. Z českých biatlonistek vyrazí z patnáctého místa Markéta Davidová, z devětadvacáté pozice odstartuje také Tereza Voborníková. Jak se jim v...

11. ledna 2026  12:56

Norská štafeta vyhrála i s dvěma trestnými koly, Češi zapsali nejlepší výsledek sezony

Norská štafeta slaví vítězství v Oberhofu.

Po sedmém místě v Östersundu a devátém v Hochfilzenu skončili v Oberhofu šestí. Čeští biatlonisté tak v německém středisku zapsali nejlepší štafetový výsledek v sezoně. Pro vítězství si po...

11. ledna 2026,  aktualizováno  12:53

SP v biatlonu v Oberhofu 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Biatlonisté přijíždí na střelnici v úvodu závodu smíšených štafet.

Světový pohár v biatlonu pokračuje čtvrtou zastávkou. Tentokrát se bude zápolit v německém Oberhofu. Od čtvrtka do neděle uvidíme šest závodů. Kompletní program, výsledky, českou nominaci i kde...

11. ledna 2026  12:53

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

11. ledna 2026  12:53

Slalom v Adelbodenu vede po prvním kole Kristoffersen

První část slalomu Světového poháru v Adelbodenu. zvládl nejlépe Henrik...

Majitel čtyř malých křišťálových glóbů Henrik Kristoffersen zvládl nejlépe první část slalomu Světového poháru v Adelbodenu. Do druhého kola, které začne ve 13:30, nastoupí s náskokem 28 setin...

11. ledna 2026

Dřinu nelze ošidit. Kouč českých hvězd o cvičení, vzdělávání i nemoci dcery

Premium
Dominik Kodras mezi přední české silové a kondiční trenéry a uznávají ho i v...

Začínal v malé posilovně. Trénoval lidi zadarmo, získával klientelu. Střih. O deset let později patří budějovický kouč Dominik Kodras mezi přední české silové a kondiční trenéry a uznávají ho i v...

11. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ani dvousetčlenný tým nestačil. Jak Zauchensee rušilo super-G: Hořká pilulka

Organizátoři v Zauchensee připravují v hustém sněžení trať pro sobotní sjezd

Od našeho zpravodaje v Rakousku Ještě na sobotní podvečerní trenérské poradě zněli organizátoři Světového poháru v Zauchensee odhodlaně. „V tomhle počasí to bude sice náročné, ale snad to zase zvládneme,“ doufali. Že se v neděli...

11. ledna 2026  10:20

Detroit v NBA nestačil na Clippers, domácí zápas prohrál i Boston

Victor Wembanyama (vlevo) ze San Antonia a Jaylen Brown z Bostonu.

Týmy z popředí tabulky Východní konference NBA Detroit i Boston v sobotu prohrály doma. Celtics podlehli 95:100 San Antoniu, kterému zařídil vítězství klíčovým košem 19 sekund před koncem Victor...

11. ledna 2026  9:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.