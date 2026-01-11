Zajíc i Hrochová zaběhli ve Valencii české rekordy na silniční desítce

Plzeňská běžkyně loni v září na Grand Prix v Praze skončila výkonem 31:38 na druhém místě, dnes z něj ubrala více než půl minuty. Zajíc dnes běžel ještě rychleji než loni Vích, jenž tehdy na tradičně rychlé valencijské trati překonal 30 let starý český rekord Michala Kučery.
Evropské tabulky dnes znovu přepsal Švéd Andreas Almgren. Z loňského výkonu ve stejném závodu ubral dalších osm sekund a zvítězil v čase 26:45. V historických světových tabulkách se zařadil na šesté místo. Také v ženské kategorii padl evropský rekord, nově ho drží britská běžkyně Eilish McColganová díky času 30:09.