Tvář mítinku na tribuně. Zraněný Holuša je v Ostravě jen jako divák

„Kyčle mám od narození trochu odlišné, než by měly být ty zdravé. V tom kloubu je nemám dobře. Když je přetížím, tak tam vzniká zánět,“ řekl odchovanec Sokola Opava a závodník Dukly Praha. „Je to něco jako artróza. A když je rozdráždím, ať už častým, nebo nevhodným tréninkem, tak se mi tam udělá zánět a bolí to.“

A co se stalo tentokrát?

Bylo to tak rozdrážděné, až mi tam něco prasklo. Je to malinká únavová zlomenina, takže uvidíme.

Se zánětem jste už dříve problémy měl, že?

Už asi třikrát čtyřikrát za svou kariéru. Vždycky jsem se z toho vylízal. Teď s tím mám největší problémy.

Takže je to pro vás konec sezony?

Halové. Mistrovství světa je až na podzim, takže věřím, že se dám do pořádku. Musím tomu dát klid. Odhaduji, že mimo budu tak dva měsíce. Pak se zkusím pomalu hýbat.

Dokážete odhadnout, za jakou dobu jste schopný být pak znovu formě?

Těžko říct. S tak dlouhou pauzou nemám zkušenosti, ale věřím, že se do toho dostanu. Budu mít delší volno, ale snad se stihnu připravit. Vždycky jsem se vracel rychle. Uvidíme ale jak to bude, člověk nikdy neví.

Jaké to je být na závodech v roli diváka?

Aspoň přijdu na jiné myšlenky a podívám se na české závodníky. Přijel jsme povzbudit ostatní, ukázat se. Jsem rád, že tady mohu být jako divák.