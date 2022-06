Někoho to u nás asi překvapí, tuší hodonínský běžec Sasínek před šampionátem

Nejde jen o tribuny, dráhu a vybavení stadionu, ale také o jeho okolí. „Kolem býval les. My jako atleti jsme měli v Hodoníně skvělé zázemí, často jsme běhali v lese, stromy na nás vrhaly stín. Teď je od stadionu vidět široko daleko. Možná někdo bude překvapený, až tam přijde,“ domnívá se mílař Sasínek, reprezentant a odchovanec hodonínské atletiky.

Když se na fotky z loňska dívá, dotýká se ho nostalgie. „Jeden trénink mám zachycený ještě krásně ve stínu, okolí je zelené. Na další den jsem se šel rozcvičit před mistrovstvím republiky ve Zlíně a kolem mě byla planina. Je to smutné, a zároveň je v datu šampionátu hezká symbolika. Pro spoustu lidí to bude emoční,“ řekl běžec v podcastu atletického svazu.

Patří k těm, na něž bude směřována největší pozornost; je domácím borcem a zároveň jedním z velkých favoritů ve své disciplíně. Poběží zítra závod na 1 500 metrů.

Atleti zkusí zaujmout V Hodoníně se představí projekt Pohybová gramotnost, jehož cílem je předání základních pohybových návyků dětem i jejich rodičům. V pátek je od 9 do 12 hodin k dispozici základním a mateřským školám a od 13 do 17 hodin veřejnosti, v sobotu je od 11.30 do 13.30 určen pro veřejnost.

„Obnáší to velkou výzvu předvést se v tom nejlepším světle a samozřejmě se pokusit o vítězství. Nechci to jen tak proběhnout. Žádné mistrovství se nesnažím ošidit, ale o to speciálněji by to mělo vypadat v Hodoníně,“ neskrývá ambice Sasínek.

Předpokládá, že podobný nádech bude mít start i pro dalšího odchovance pořadatelského oddílu Vítězslava Veselého. Ten se radami dokonce podílel na umístění oštěpařského sektoru. „I pro něho by to mělo být silné. Třeba ho to taky nakopne k pořádné osmdesátce, možná i k devadesátce? Kdo ví,“ usmívá se Sasínek.

Věří, že mistrovství republiky bude mít značnou kvalitu, a to i díky tomu, že pro jeho účastníky nabízí velkou porci bodů do žebříčku. „Nikdo nic nevypustí, hodnotami výkonů bychom se měli dostávat k mítinkům nejvyšších kvalit. Uvidíme nejen zajímavé výkony, ale i souboje,“ míní.